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Мир

За нарушение карантина — расстрел: стало известно, как в КНДР борются с коронавирусом

20:26 13 февраля 2020 46
Коронавирус в Китае
Инф. «ФАКТОВ»

В Северной Корее военные казнили мужчину, нарушившего карантинные меры после возвращения из зараженного коронавирусом Китая.

Оказалось, что после возвращения кореец не выполнил предписание о карантине (его ввели в стране 1 февраля на 2 недели), а отправился в общественную баню.

Тем временем власти Северной Кореи продлили карантин до конца февраля, несмотря на то, что, по данным Daily Mail, в стране не зафиксировано случаев заражения коронавирусом.

По информации BBC, смертная казнь является довольно распространенным явлением в Северной Корее, в т. ч. в 2013 году приговор «за измену» был вынесен родному дяде Ким Чен Ына — Чан Сонг-тхеку.

Тем временем стало известно, что коронавирус СOVID-19 выявлен уже у жителей 27 стран мира.

Напомним, Украина никак не может эвакуировать из эпицентра распространения коронавируса своих граждан.

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