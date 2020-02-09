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Происшествия

В стоящем авто нашли труп семилетнего мальчика: детали жуткой трагедии в Симферополе (фото)

12:43 9 февраля 2020 765
рука с ножом
Инф. «ФАКТОВ»

В субботу, 8 февраля, в оккупированном Россией Симферополе в салоне автомобиля обнаружили тело семилетнего мальчика с множественными ранениями. Ранее под Одессой полицейским удалось спасти годовалого ребенка, которого пыталась задушить родная мать.

В Симферополе машина с ребенком была припаркована на улице Сельвинского. Возле нее находилась женщина без сознания с признаками медикаментозного отравления. Как оказалось, это мать ребенка.

Как сообщает «Крым.Реалии», полицейские предварительно установили, что утром 8 февраля 40-летняя женщина забрала сына у мужа, с которым он проживает после расставания родителей, и должна была вернуть ребенка в обозначенное время.

Родственники забили тревогу ближе к вечеру, когда женщина перестала выходить на связь.

На данный момент женщина находится в больнице. Против нее возбудили уголовное дело.

В ходе досмотра места преступления полицейские изъяли доказательства — средства убийства, а также пустые упаковки от сильнодействующих медицинских препаратов.

Имя и фамилия женщины не сообщаются.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Ровно 21-летняя женщина убила свою маленькую дочь. А в Днепропетровской области суд приговорил 21-летнюю многодетную мать, лишившую жизни своего восьмимесячного ребенка, к четырем годам лишения свободы с трехлетней отсрочкой исполнения наказания.

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