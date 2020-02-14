Украина

Где доказательства? Ермак отреагировал на данные о встрече Зеленского с Патрушевым в Омане

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, который накануне провел первый брифинг в новой должности, назвал ложью материал проекта «Схемы» о поездке Владимира Зеленского в Оман.

Свое мнение о журналистском расследовании Ермак опубликовал на Facebook.

«Основная проблема сюжета „Схем“ в том, что комментировать там нечего. Это все — ложь от начала и до конца, и нет ни одного объективного утверждения, которое могло бы стать реальным, основательным предметом для обсуждения», — посетовал Ермак.

Он предположил, что завтра кто угодно может выпустить сюжет, в котором единственным доказательством будут утверждения «источников» и «манипулятивные фразы».

Ермак задает вопрос, приемлемо ли это и является ли это журналистикой, и сам на отвечает: «Любой человек с навыками критического мышления скажет, что нет».

При этом он напомнил о приоритетности для Зеленского свободы слова. Ермак и сам считает, что СМИ должны критиковать власть, но критика должна подкрепляться фактами.

«Мы готовы отвечать на любые вопросы, готовы к общению с журналистами. Но хотелось бы отвечать на вопросы, основанные на фактах, а не предположениях», — отметил руководитель Офиса президента.

Напомним, журналисты проекта «Схемы» ранее обнародовали материал, в котором сообщается, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев приезжал в город Маскат в Омане, когда там находился президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 5 января украинский президент Владимир Зеленский вместе с семьей был замечен в одном из отелей Омана. При этом в Офисе президента уточнили, что президент отправился в поездку вместе с семьей и за собственные деньги.

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