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Где доказательства? Ермак отреагировал на данные о встрече Зеленского с Патрушевым в Омане
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, который накануне провел первый брифинг в новой должности, назвал ложью материал проекта «Схемы» о поездке Владимира Зеленского в Оман.
Свое мнение о журналистском расследовании Ермак опубликовал на Facebook.
«Основная проблема сюжета „Схем“ в том, что комментировать там нечего. Это все — ложь от начала и до конца, и нет ни одного объективного утверждения, которое могло бы стать реальным, основательным предметом для обсуждения», — посетовал Ермак.
Он предположил, что завтра кто угодно может выпустить сюжет, в котором единственным доказательством будут утверждения «источников» и «манипулятивные фразы».
Ермак задает вопрос, приемлемо ли это и является ли это журналистикой, и сам на отвечает: «Любой человек с навыками критического мышления скажет, что нет».
При этом он напомнил о приоритетности для Зеленского свободы слова. Ермак и сам считает, что СМИ должны критиковать власть, но критика должна подкрепляться фактами.
«Мы готовы отвечать на любые вопросы, готовы к общению с журналистами. Но хотелось бы отвечать на вопросы, основанные на фактах, а не предположениях», — отметил руководитель Офиса президента.
Напомним, журналисты проекта «Схемы» ранее обнародовали материал, в котором сообщается, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев приезжал в город Маскат в Омане, когда там находился президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что 5 января украинский президент Владимир Зеленский вместе с семьей был замечен в одном из отелей Омана. При этом в Офисе президента уточнили, что президент отправился в поездку вместе с семьей и за собственные деньги.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.