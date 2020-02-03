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Зеленский летал в Оман не за счет государства? Всплыли важные доказательства
Государственное управление делами (ГУС) не оплачивало расходы президента Украины Владимира Зеленского в Омане и не организовывало его перелет в эту страну авиалайнерами госпредприятия «Украина».
Об этом говорится в ответе ГУС на запрос журналиста «Украинской правды». «Государственное управление делами не осуществляло оплату расходов, связанных с пребыванием президента Украины Зеленского В. А. в Омане в январе 2020 года, и не обеспечивало организацию перевозки воздушными судами Государственного авиационного предприятия «Украина», — сказано в документе.
Напомним, что о поездке в Оман Зеленского стало известно совершенно случайно — фото из элитного отеля слили в прессу. А буквально накануне президент «селфился» на украинском горнолыжном курорте, где он катался на лыжах.
Позже в Офисе президента заявили, что Зеленский улетел отдыхать с семьей за собственный счет, и что визит в Оман носит неофициальный характер. Но буквально в тот же день были опубликованы фотографии встречи президента Украины с оманским министром, ответственным за иностранные дела султаната Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.
На фоне весьма противоречивой информации добавил масла в огонь и украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко, заявивший, что министерство было «привлечено» к организации поездки Зеленского, и что «наше посольство там предоставило организационное содействие». Он также заявил, что знает об интересе журналистов к этой поездке и пообещал разъяснить «в свое время».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин не исключал, что в Омане Владимир Зеленский мог встречаться с уже экс-советником Путина Владиславом Сурковым — в Мускату из Москвы прилетал самолет, принадлежащий оппозиционному политику Виктору Медведчуку.
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