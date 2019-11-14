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Украина

В России отчитались, сколько паспортов РФ выдали жителям ОРДЛО

10:06 14 ноября 2019 244
Паспорта РФ
Инф. «ФАКТОВ»

С момента вступления в силу указа российского президента Владимира Путина об упрощении процедуры принятия гражданства РФ жителями оккупированных территорий украинского Донбасса, паспорта России получили более 170 тысяч человек.

Как передает российский «Интерфакс», об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Именно в Ростовскую область направлялись пакеты документов от жителей ОРДЛО.

При этом, по словам губернатора, «нагрузка на социальную сферу» региона не увеличилась — получение паспортов жителями оккупированных областей не сказалось за загрузке в детсадах и школах, а также на рынках труда.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Главное управление разведки Минобороны Украины раскрыло платы оккупационного командования на Донбассе — в рядах боевиков планировали оставить лишь людей с российскими паспортами или же тех, кто подал документы на получение гражданства России.

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