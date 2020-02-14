Настя Каменских в День святого Валентина порадовала поклонников новым горячим клипом (видео)

Шоу-бизнес

Популярная певица Настя Каменских/NK, позабавившая ранее сеть смешным видео, в День святого Валентина порадовала поклонников новым горячим клипом. Она представила видео «Lollipop» совместно с гуру в латиноамериканской музыке Juan Magan, сотрудничавший с мировыми звездами Nelly Furtado, Bob Sinclar, INNA, Don Omar, Paulina Rubio.

Он остался в восторге от работы с украинской певицей и пророчит ей мировую популярность.

«NK — необыкновенно талантливая певица, у нее шикарный голос, который должна услышать вся планета. Только самый топовый и целеустремленный исполнитель всего за два года сольной карьеры может достичь таких невероятных вершин не только у себя, но и в Латинской Америке. Это невероятно. И совместная работа с ней для меня неповторимый опыт», — прокомментировал Juan Magan.

Настя говорит, что историей о влюбленных, которых разделяет расстояние, но так сближает любовь и страсть, они специально поделились в Валентинов день, чтобы вдохновлять горячие сердца.

«Мне безумно нравится создавать музыку без границ, показывать на своем примере, что все границы только у нас в голове. И я очень рада, что Juan Magan разделяет также эту идею. У нас получилась крутая коллаборация. „Lollipop“ — это про страсть и пылкую любовь, посвящается всем влюблённым», — написала Настя в Instagram, представляя новую работу.

Песню записывали на легендарной студии звукозаписи в США.

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