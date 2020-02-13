Шоу-бизнес, держись! Леся Никитюк запела и выпустила дебютный трек (видео)

Шоу-бизнес

Известная телеведущая Леся Никитюк, которую расстроил ее внешний вид в недавней записи программы, меняет профессию. Она решила больше не скрывать свой талант и выйти за рамки караоке. Никитюк запела и представила дебютный трек «Ямы», ставший саундтреком к тревел-шоу Леси Le Маршрутка. На создание трека Никитюк вдохновили украинские дороги. В написании песни ей помогли композитор Руслан Квинта и певица TAYANNA.

О премьере телеведущая рассказала на своей странице в Instagram. «Ребятки. Моя первая песня уже на моем YouTube. А что?! Хватит петь в караоке», — написала Никитюк.

Подписчики Леси пришли в восторг от новости, просят новых песен и советуют попробовать свои силы на «Евровидении». Пишут, что петь у Леси получается гораздо лучше, чем танцевать.

Недавно Леся похвасталась обновками и раскрыла секрет своей стройности.

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