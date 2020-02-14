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- 13:43 Помешал тренировке: занятия в тренажерном зале в Киеве закончились стрельбой
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Помешал тренировке: занятия в тренажерном зале в Киеве закончились стрельбой
В Соломенском районе Киева конфликт, случившийся в тренажерном зале на улице Металлистов, закончился стрельбой — пострадал 28-летний молодой мужчина. Ранее в столице на Воскресенке неизвестные выстрелили в голову мужчине и скрылись.
Как сообщают в полиции Киева, конфликт возник из-за того, что один из посетителей тренажерного зала мешал другому тренироваться. «В ходе спора один из посетителей достал пистолет, несколько раз выстрелил в оппонента и скрылся», — заявили в столичной полиции и добавили, что стрельба велась из травматического оружия.
Пострадавшему киевлянину врачи оказали необходимую медицинскую помощь на месте. А следователи Соломенского управления полиции начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до семи лет тюремного заключения. Полиция разыскивает стрелка.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в полтавском тире посетительница застрелила 62-летнего инструктора и попыталась выстрелить во второго. Молодой человек девушки, которую задержали полицейские, сказал, что она неоднократно выказывала желание «кого-то убить».
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