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Украина

Подавитесь своей минималкой: дончан шокировал официальный размер минимальной зарплаты

14:06 14 февраля 2020 626
рубли
Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

14 февраля так называемый «народный совет ДНР» впервые установил размер минимальной зарплаты, единогласно (как всегда) приняв «закон» под названием «О минимальном размере оплаты труда».

Цель, которую обозначили «законодатели», звучит иезуитски — «обеспечение защиты трудящихся от низкой оплаты труда, регулирование вопросов оплаты труда, снижение уровня бедности и обеспечение социальной стабильности».

Минимальный размер оплаты труда в недореспублике установлен на уровне 6065 рублей (2340 гривен). Для сравнения в Украине он составляет 4173 гривны, в России — 12 130 рублей (4677 гривен).

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Жители оккупированного Донбасса в местных пабликах комментируют новый документ. «Это просто издевательство», «подавитесь своей минималкой», «зарплат все равно нет, зачем нужен этот минимум?», «цены-то российские, а зарплата в разы меньше».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в России задержали террориста «ДНР», известного под прозвищем «Черный Ленин».

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