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Украина

Ученый рассказал, как глобальное потепление поможет Украине

14:42 14 февраля 2020 146
Потепление
Инф. «ФАКТОВ»

Несмотря на то, что многие специалисты прогнозируют катастрофические последствия глобального потепления, в этом процессе есть и положительные качества. Так считает член межправительственной группы экспертов по вопросам изменения климата, заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института кандидат физико-математических наук Светлана Краковская.

Она утверждает, что климатические изменения могут принести пользу Украине.

«В ряде регионов можно будет выращивать по два, а то и по три урожая. К тому же с каждым годом у нас становятся все более благоприятными условия для выращивания культур, которые прежде считались в Украине экзотическими. Я не говорю уже о том, что теплые зимы позволяют тратить меньше денег на отопление», — отмечает Светлана Краковская.

Читайте полный текст интервью Светланы Краковской «ФАКТАМ».

Ранее сообщалось, что метеорологи дали прогноз погоды в Украине на ближайшие годы.

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