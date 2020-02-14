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Нанял киллера, чтобы не платить алименты: СБУ предотвратила убийство своей сотрудницы (фото, видео)
Служба безопасности Украины предотвратила заказное убийство сотрудницы Национальной академии СБУ. Ранее правоохранители задержала нечистых на руку таможенников.
Как сообщает пресс-служба СБУ, оперативники установили, что житель Кировоградской области осуществляет поиск киллера, чтобы убить бывшую жену — сотрудницу Академии Службы. Причиной этого стали судебные споры из-за выплаты алиментов и места жительства общего ребенка.
Жизнь бывшей жены злоумышленник оценил всего в одну тысячу долларов США.
Правоохранители имитировали в Киеве исчезновение жертвы, затем сообщили заказчику о выполнении.
СБУ задержала бывшего мужа сразу после перечисления «киллеру» последней части денег за выполненную работу. Операция была проведена в одном из райцентров Кировоградской области.
Ранее сообщалось, что СБУ устроила обыски в «Киевметрострое».
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