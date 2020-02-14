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Происшествия

Нанял киллера, чтобы не платить алименты: СБУ предотвратила убийство своей сотрудницы (фото, видео)

17:14 14 февраля 2020 363
Задержание
Инф. «ФАКТОВ»

Служба безопасности Украины предотвратила заказное убийство сотрудницы Национальной академии СБУ. Ранее правоохранители задержала нечистых на руку таможенников.

Как сообщает пресс-служба СБУ, оперативники установили, что житель Кировоградской области осуществляет поиск киллера, чтобы убить бывшую жену — сотрудницу Академии Службы. Причиной этого стали судебные споры из-за выплаты алиментов и места жительства общего ребенка.

Жизнь бывшей жены злоумышленник оценил всего в одну тысячу долларов США.

Правоохранители имитировали в Киеве исчезновение жертвы, затем сообщили заказчику о выполнении.

СБУ задержала бывшего мужа сразу после перечисления «киллеру» последней части денег за выполненную работу. Операция была проведена в одном из райцентров Кировоградской области.

Ранее сообщалось, что СБУ устроила обыски в «Киевметрострое».

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