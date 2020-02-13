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Происшествия

Спецоперация в аэропорту Херсона: СБУ обезвредила таможенников, обложивших «данью» предпринимателей (фото, видео)

19:58 13 февраля 2020 196
Задержание
Инф. «ФАКТОВ»

Служба безопасности Украины ликвидировала преступную схему, действовавшую на таможенном посту «Херсон-Аэропорт». Ранее ГБР вскрыло миллионные злоупотребления на двух таможнях.

Пресс-служба СБУ установила, что херсонские таможенники занимались вымогательством денег с предпринимателей, импортирующих товары широкого потребления с одной из стран Ближнего Востока. Коммерсанты давали взятки чиновникам, чтобы те «не замечали» нарушения установленных норм ввоза в Украину иностранных товаров. В результате снижались суммы обязательных платежей при ввозе товаров, что наносило ущерб госбюджету.

Как установили правоохранители, «тариф» зависел от стоимости багажа и находился в диапазоне от 300 до 500 долларов с человека. За смену «набегала» сумма до 4 тысяч долларов.

СБУ задержала одного из чиновников, подозреваемых в причастности к преступной схеме.

Ранее сообщалось, что главный таможенник попал в секс-скандал: стали известны подробности.

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