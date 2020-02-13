- 20:26 За нарушение карантина — расстрел: стало известно, как в КНДР борются с коронавирусом
- 20:05 Комедии и мелодрамы: лучшие фильмы на День всех влюбленных
- 19:59 Земля оказалась под влиянием одной из самых грозных планет: что советуют астрологи
- 19:58 Спецоперация в аэропорту Херсона: СБУ обезвредила таможенников, обложивших «данью» предпринимателей
- 19:53 Штепе снова не избрали меру пресечения: свидетели обвинения заявляют об угрозах
- 19:36 На Житомирщине отец-одиночка развращал 6-летнюю дочь
- 19:29 Биатлон в Антхольце: онлайн-видеотрансляция женского спринта на чемпионате мира
- 19:19 Самые красивые поздравления с Днем святого Валентина и открытки для любимых
- 19:15 Звездный футболист, перенесший инфаркт, решил стать президентом
- 19:08 Главное – не переборщить: топ-5 нарядов для встречи Дня святого Валентина
- 19:05 В Виннице полицейские спасли беременную женщину, пытавшуюся покончить с собой
- 19:02 Весеннее тепло: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни
Спецоперация в аэропорту Херсона: СБУ обезвредила таможенников, обложивших «данью» предпринимателей (фото, видео)
Служба безопасности Украины ликвидировала преступную схему, действовавшую на таможенном посту «Херсон-Аэропорт». Ранее ГБР вскрыло миллионные злоупотребления на двух таможнях.
Пресс-служба СБУ установила, что херсонские таможенники занимались вымогательством денег с предпринимателей, импортирующих товары широкого потребления с одной из стран Ближнего Востока. Коммерсанты давали взятки чиновникам, чтобы те «не замечали» нарушения установленных норм ввоза в Украину иностранных товаров. В результате снижались суммы обязательных платежей при ввозе товаров, что наносило ущерб госбюджету.
Как установили правоохранители, «тариф» зависел от стоимости багажа и находился в диапазоне от 300 до 500 долларов с человека. За смену «набегала» сумма до 4 тысяч долларов.
СБУ задержала одного из чиновников, подозреваемых в причастности к преступной схеме.
Ранее сообщалось, что главный таможенник попал в секс-скандал: стали известны подробности.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...