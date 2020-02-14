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Был конфликт с капитаном из России: украинский моряк пропал с судна в Персидском заливе
С борта судна «Виктория» (флаг Белиза) исчез украинский моряк Александр Горяев 1987 г. р. За несколько дней до этого с борта крупнотоннажного балкера Star Aquila (флаг Маршалловых островов) пропал 41-летний украинец Денис Литвиненко.
Благотворительная организация «Фонд помощи морякам «Ассоль» сообщает в Facebook, что исчезновение Горяева произошло в нейтральных водах Персидского залива во время рейса в Иран. По словам родственников пропавшего, на корабль на должности капитана и старпома пришли граждане России, с которыми у Горяева возникли недоразумения.
Сестра и жена исчезнувшего уверены, что у капитана и старпома был мотив не искать украинского моряка — судно для видимости сделало круг в предполагаемом месте исчезновения и направилось в ближайший порт. Оттуда уже официально сообщили о том, что пропал член экипажа.
По словам родственников, Горяев исчез с судна еще 8 февраля, но о происшествии им сообщили только 13 числа.
Ранее сообщалось, что украинский моряк исчез у берегов Южной Америки.
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