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Украина

Был конфликт с капитаном из России: украинский моряк пропал с судна в Персидском заливе

18:25 14 февраля 2020 82
Александр Горяев
Инф. «ФАКТОВ»

С борта судна «Виктория» (флаг Белиза) исчез украинский моряк Александр Горяев 1987 г. р. За несколько дней до этого с борта крупнотоннажного балкера Star Aquila (флаг Маршалловых островов) пропал 41-летний украинец Денис Литвиненко.

Благотворительная организация «Фонд помощи морякам «Ассоль» сообщает в Facebook, что исчезновение Горяева произошло в нейтральных водах Персидского залива во время рейса в Иран. По словам родственников пропавшего, на корабль на должности капитана и старпома пришли граждане России, с которыми у Горяева возникли недоразумения.

Сестра и жена исчезнувшего уверены, что у капитана и старпома был мотив не искать украинского моряка — судно для видимости сделало круг в предполагаемом месте исчезновения и направилось в ближайший порт. Оттуда уже официально сообщили о том, что пропал член экипажа.

По словам родственников, Горяев исчез с судна еще 8 февраля, но о происшествии им сообщили только 13 числа.

Ранее сообщалось, что украинский моряк исчез у берегов Южной Америки.

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