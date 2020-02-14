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Водолея ждет резкий поворот в судьбе, а Рыб — предложение, о котором мечтали: гороскоп на неделю

7:46 17 февраля 2020 3716
гороскоп
Инф. «ФАКТОВ»

Эксклюзивный астрологический прогноз «ФАКТОВ» для всех знаков зодиака

ОВЕН. Смело можете браться за решение вопросов, которые еще недавно представляли для вас определенные трудности. При этом помните, что не следует ущемлять интересы партнеров, нужно быть сговорчивее и покладистее.

ТЕЛЕЦ. Во всем, где необходимо проявить инициативу, напористость и решительность, вам сейчас нет равных. Имеете все шансы для того, чтобы превратить противников в союзников. Посещение многолюдных мероприятий лучше отложить.

БЛИЗНЕЦЫ. Строить планы на будущее — это, конечно, хорошо, но лучше все же браться за их воплощение в жизнь. Есть возможность осуществить мечту, реализация которой вам казалась ранее слишком трудной и невыполнимой.

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РАК. Следует внести элементы рационализаторства в свою работу, ведь вы тратите много времени и сил на совершенно не нужные вещи. При этом избегайте перегрузок, не рискуйте в вопросах, касающихся финансов.

ЛЕВ. Если будете меньше говорить и больше действовать, сумеете воплотить задуманное в жизнь без посторонней помощи. Не спорьте с руководством и не пытайтесь навязать партнерам свою точку зрения, ведь нет никакой гарантии, что она стопроцентно правильна.

ДЕВА. Велика вероятность того, что в ближайшее время увенчаются успехом поиски вами источников дополнительного заработка. Прислушивайтесь к мнению окружающих, это позволит сделать правильные выводы.

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ВЕСЫ. Ограничения, к которым вы относитесь крайне негативно, все-таки иногда нужны. Особенно в том, что касается перегрузок на службе. Старайтесь избегать любителей плести интриги, слишком несговорчивых людей, а также тех, кто на все готов ради денег.

СКОРПИОН. Иногда фантазии приводят к тому, что человек витает в облаках и совершенно не хочет спускаться на грешную землю. В ближайшее время вам необходимо это сделать, если не хотите, чтобы все ваши планы провалились.

СТРЕЛЕЦ. Не торопитесь делиться своими секретами с людьми, которых недостаточно хорошо знаете, иначе эта информация может быть использована против вас. Чередуйте работу и отдых, прислушивайтесь к звоночкам, которые подает организм.

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КОЗЕРОГ. Разумная осторожность в финансовых делах поможет избежать убытков и всяческих недоразумений. Предстоящий период — не самое лучшее время для того, чтобы отправляться в дальние поездки. Зато на личном поприще вас ожидает не один приятный сюрприз.

ВОДОЛЕЙ. Готовьтесь к тому, что в вашей судьбе может случиться поворот, о котором даже подумать не могли. Это может стать большой неожиданностью для вас, но нового бояться не стоит. Ведь, как известно, все, что ни делается — к лучшему.

РЫБЫ. Скорее всего, вы в ближайшее время получите предложение, о котором давно мечтали. Наконец-то появится возможность для того, чтобы улучшить свое материальное положение, продемонстрировать профессионализм.

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