Стиль жизни

Водолея ждет резкий поворот в судьбе, а Рыб — предложение, о котором мечтали: гороскоп на неделю

ОВЕН. Смело можете браться за решение вопросов, которые еще недавно представляли для вас определенные трудности. При этом помните, что не следует ущемлять интересы партнеров, нужно быть сговорчивее и покладистее.

ТЕЛЕЦ. Во всем, где необходимо проявить инициативу, напористость и решительность, вам сейчас нет равных. Имеете все шансы для того, чтобы превратить противников в союзников. Посещение многолюдных мероприятий лучше отложить.

БЛИЗНЕЦЫ. Строить планы на будущее — это, конечно, хорошо, но лучше все же браться за их воплощение в жизнь. Есть возможность осуществить мечту, реализация которой вам казалась ранее слишком трудной и невыполнимой.

РАК. Следует внести элементы рационализаторства в свою работу, ведь вы тратите много времени и сил на совершенно не нужные вещи. При этом избегайте перегрузок, не рискуйте в вопросах, касающихся финансов.

ЛЕВ. Если будете меньше говорить и больше действовать, сумеете воплотить задуманное в жизнь без посторонней помощи. Не спорьте с руководством и не пытайтесь навязать партнерам свою точку зрения, ведь нет никакой гарантии, что она стопроцентно правильна.

ДЕВА. Велика вероятность того, что в ближайшее время увенчаются успехом поиски вами источников дополнительного заработка. Прислушивайтесь к мнению окружающих, это позволит сделать правильные выводы.

ВЕСЫ. Ограничения, к которым вы относитесь крайне негативно, все-таки иногда нужны. Особенно в том, что касается перегрузок на службе. Старайтесь избегать любителей плести интриги, слишком несговорчивых людей, а также тех, кто на все готов ради денег.

СКОРПИОН. Иногда фантазии приводят к тому, что человек витает в облаках и совершенно не хочет спускаться на грешную землю. В ближайшее время вам необходимо это сделать, если не хотите, чтобы все ваши планы провалились.

СТРЕЛЕЦ. Не торопитесь делиться своими секретами с людьми, которых недостаточно хорошо знаете, иначе эта информация может быть использована против вас. Чередуйте работу и отдых, прислушивайтесь к звоночкам, которые подает организм.

КОЗЕРОГ. Разумная осторожность в финансовых делах поможет избежать убытков и всяческих недоразумений. Предстоящий период — не самое лучшее время для того, чтобы отправляться в дальние поездки. Зато на личном поприще вас ожидает не один приятный сюрприз.

ВОДОЛЕЙ. Готовьтесь к тому, что в вашей судьбе может случиться поворот, о котором даже подумать не могли. Это может стать большой неожиданностью для вас, но нового бояться не стоит. Ведь, как известно, все, что ни делается — к лучшему.

РЫБЫ. Скорее всего, вы в ближайшее время получите предложение, о котором давно мечтали. Наконец-то появится возможность для того, чтобы улучшить свое материальное положение, продемонстрировать профессионализм.

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