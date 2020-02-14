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Экипаж охваченного коронавирусом лайнера Diamond Princess снял оптимистичное видео
На круизном лайнере Diamond Princess, на котором продолжается карантин в связи с заражением коронавирусом COVID-19, записали позитивное видео.
Повара исполнили забавный танец, чтоб показать родным и близким, что они не унывают и у них все в порядке. Видео танца под песню Джастина Бибера «Yummy» опубликовал в своем Twitter пользователь под ником Mae Fantillo.
Экипаж лайнера хочет показать, что еще может улыбаться, несмотря ни на что, и будет держаться вместе как единое целое, пока карантин не закончится.
We all know that we were facing a crisis here in Diamond Princess due to NCoV but hey we still managed to smile, laugh and dance. For our Family and Friends to know that we were Ok here and We Will Stand Together As One until we finish the Quarantine.#Galley#TeamDiamondPrincess pic.twitter.com/0nqsPsOfhP— Mae Fantillo (@maejuliene18) February 14, 2020
Напомним, что карантин на круизном лайнере Diamond Princess, который объявили из-за обнаруженных там случаев заражения коронавирусом, должен завершиться 19 февраля.
Всего на борту находятся более 3700 человек из 52 стран. Каждый третий — член экипажа.
На днях власти приняли решение эвакуировать с лайнера пожилых людей и пассажиров с хроническими болезнями. Более половины пассажиров — люди старше 70 лет.
Подробно о том, что происходит на Diamond Princess, читайте в материале «ФАКТОВ».
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