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Экипаж охваченного коронавирусом лайнера Diamond Princess снял оптимистичное видео

21:22 14 февраля 2020 339
повара танцуют
Инф. «ФАКТОВ»

На круизном лайнере Diamond Princess, на котором продолжается карантин в связи с заражением коронавирусом COVID-19, записали позитивное видео.

Повара исполнили забавный танец, чтоб показать родным и близким, что они не унывают и у них все в порядке. Видео танца под песню Джастина Бибера «Yummy» опубликовал в своем Twitter пользователь под ником Mae Fantillo.

Экипаж лайнера хочет показать, что еще может улыбаться, несмотря ни на что, и будет держаться вместе как единое целое, пока карантин не закончится.

Напомним, что карантин на круизном лайнере Diamond Princess, который объявили из-за обнаруженных там случаев заражения коронавирусом, должен завершиться 19 февраля.


Всего на борту находятся более 3700 человек из 52 стран. Каждый третий — член экипажа.

На днях власти приняли решение эвакуировать с лайнера пожилых людей и пассажиров с хроническими болезнями. Более половины пассажиров — люди старше 70 лет.

Подробно о том, что происходит на Diamond Princess, читайте в материале «ФАКТОВ».

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