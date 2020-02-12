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Здоровье и медицина

Коронавирус на лайнере Diamond Princess: появились данные о состоянии зараженных украинцев

12:39 12 февраля 2020 326
Лайнер Diamond Princess
Инф. «ФАКТОВ»

Состояние двух украинцев на круизном лайнере Diamond Princess, которые инфицированы новым коронавирусом, удовлетворительное. Об этом сообщает «Укринформ».

«Состояние и мужчины, и женщины, которые сейчас находятся в больницах Токио, удовлетворительное, они находятся под постоянным наблюдением врачей. С ними поддерживается связь», — сказал директор Департамента консульской службы МИДа Сергей Погорельцев.

По его словам, самочувствие госпитализированной женщины такое, как при обычном гриппе, а у мужчины внешних признаков болезни нет.

Ранее сообщалось, что по состоянию на среду, 12 февраля, на лайнере Diamond Princess заразилось еще 39 человек, а общее количество инфицированных составило 174 человека. Всего на корабле из-за карантина заблокировано 3711 человек, в том числе 25 граждан Украины.

Фото: Japan Times

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