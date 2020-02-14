Цензура незаконна: UA:Перший отреагировал на планы ОП подать в суд на журналистов

Украина

После того, как Офис президента обвинил журналистов программы «Схемы» в манипуляции и потребовал опровержения и извинения за сюжет об отпуске Зеленского в Омане, телеканал UA: Перший возмутился цензурой в отношении Общественного вещателя.

Напомним, журналисты программы «Схемы: коррупция в деталях» опубликовали сюжет об отпуске президента Зеленского в Омане, во время которого он якобы встречался с секретарем Совбеза РФ Патрушевым. В Офисе президента заявили, что что это неправда и подают на журналистов в суд.

«Общественный вещатель., пользуясь случаем, напоминает Офису президента, что согласно статье 3 Закона Украины „Об Общественном телевидении и радиовещании Украины“ запрещается вмешательство государственных органов и органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц, а также негосударственных организаций в деятельность НОТУ с целью установления цензуры, предварительного контроля и незаконного влияния на содержание информации, распространяемой Общественным телевидением и радиовещанием Украины», — говорится в заявлении телеканала.

Кроме того, «Общественное» отмечает, что не сомневается в профессионализме коллег-журналистов, которые делают программу «Схемы: коррупция в деталях».

«Общественное» также напомнило Офису президента о существовании Комиссии по журналистской этике и Независимого медийного совета и порекомендовало ОП, кроме суда, обратиться в эти общественные организации, чтобы они проверили программу «Схемы: коррупция в деталях» на соблюдение профессиональной этики и стандартов.

Напомним, в свою очередь, журналисты программы «Схемы» обвинили Офис президента в дискредитации, давлении и вмешательстве в дела редакции.

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