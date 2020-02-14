- 23:28 "Объективные факторы": Гончарук рассказал, придется ли украинцам платить больше за газ в феврале
- 23:10 Цензура незаконна: UA:Перший отреагировал на планы ОП подать в суд на журналистов
- 22:41 Вокруг эвакуации украинцев из Китая разгорается новый скандал
- 22:05 В России учитель лишился работы из-за стихотворения Есенина
- 21:44 В Луцке восьмилетняя девочка умерла от старости
- 21:22 Экипаж охваченного коронавирусом лайнера Diamond Princess снял оптимистичное видео
- 21:05 «Манчестер Сити» исключен из еврокубков на два года
- 21:03 У Пристайко отреагировали на скандальный «мюнхенскй план» для Украины
- 20:42 Погоня со стрельбой в Харькове: патрульному избрали меру пресечения
- 20:29 Появилась информация об авторах «мюнхенского» плана завершения войны в Украине
- 20:19 Поздравления со Сретением Господним и красивые открытки
- 20:05 В Киеве вандалы отличились выходкой на День святого Валентина
Цензура незаконна: UA:Перший отреагировал на планы ОП подать в суд на журналистов
После того, как Офис президента обвинил журналистов программы «Схемы» в манипуляции и потребовал опровержения и извинения за сюжет об отпуске Зеленского в Омане, телеканал UA: Перший возмутился цензурой в отношении Общественного вещателя.
Напомним, журналисты программы «Схемы: коррупция в деталях» опубликовали сюжет об отпуске президента Зеленского в Омане, во время которого он якобы встречался с секретарем Совбеза РФ Патрушевым. В Офисе президента заявили, что что это неправда и подают на журналистов в суд.
«Общественный вещатель., пользуясь случаем, напоминает Офису президента, что согласно статье 3 Закона Украины „Об Общественном телевидении и радиовещании Украины“ запрещается вмешательство государственных органов и органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц, а также негосударственных организаций в деятельность НОТУ с целью установления цензуры, предварительного контроля и незаконного влияния на содержание информации, распространяемой Общественным телевидением и радиовещанием Украины», — говорится в заявлении телеканала.
Кроме того, «Общественное» отмечает, что не сомневается в профессионализме коллег-журналистов, которые делают программу «Схемы: коррупция в деталях».
«Общественное» также напомнило Офису президента о существовании Комиссии по журналистской этике и Независимого медийного совета и порекомендовало ОП, кроме суда, обратиться в эти общественные организации, чтобы они проверили программу «Схемы: коррупция в деталях» на соблюдение профессиональной этики и стандартов.
Напомним, в свою очередь, журналисты программы «Схемы» обвинили Офис президента в дискредитации, давлении и вмешательстве в дела редакции.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...