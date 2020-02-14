Украинка Ткач стала трехкратной чемпионкой Европы (видео)

Спорт

В пятницу, 14 февраля, продолжились медальные поединки на чемпионате Европы по борьбе, который проходит в столице Италии — Риме.

Следом за «золотом» борца греко-римского стиля Семена Новикова коллекция сборной Украины пополнилась еще одной наградой высшей пробы. Завоевала ее в категории до 62 кг Юлия Ткач, в напряженной схватке одолевшая россиянку Инну Тражукову — 2:1.

Отметим, что это уже третье «золото» континентального первенства для уроженки Ковеля, которая в 2019-м также стала победительницей II Европейских игр в Минске, — ранее ей удавалось триумфовать в Дортмунде-2011 и Белграде-2012.

К сожалению, в финальном поединке в категории до 57 кг не смогла ничего противопоставить Грейс Якоб Буллен из Норвегии наша Алина Акобия. Поведя в счете на старте схватки, украинка все же оказалась слабее соперницы — 1:6, став серебряным призером континентального первенства.

А вот «утешительные финалы» с участием наших соотечественниц добавили в нашу копилку еще пару медалей. Ирина Коляденко (до 67 кг) оказалась сильнее румынки Кристины Тунде Инчзе (8:0), а Алина Бережная (до 72 кг) — Мерве Пул из Турции (6:0).

Поединок Коляденко

Поединок Бережной

На данный момент сборная Украины занимает третье место в общем медальном рейтинге, завоевав 11 наград (2 золотые, 3 серебряные и 6 бронзовых). Лидируют россияне (14 медалей: 4+4+6), за ними располагаются болгары (6: 3+2+1).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у чемпионки мира и Европы Юлии Ткач угнали во Львове автомобиль.

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