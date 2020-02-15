Украина

Майор в смартфоне: сервис ДіЯ заподозрили в возможной слежке за украинцами

Мобильное приложение государственных цифровых услуг «Дія», которое недавно презентовал Владимир Зеленский, кроме преимуществ, может доставить украинцам и некоторые неудобства.

Сервис будет следить за поездкам, имея доступ к документам и, возможно, к банковским картам (учитывая наличие кэшбека).

О рисках для пользователей в Facebook пишет блогер Владислав Болсуновский.

«Проект #майорвсмартфоне продолжает развиваться. Помните, они отрицали, что будут использовать приложение для слежки за пользователями? Теперь почитайте новость. И подумайте не линейно, а не 2−3 шага вперед. А впереди — электронный концлагерь», — пишет блогер.

Он обращает внимание как раз на тот момент, что сервис будет мониторить и оценивать поездку. А за соблюдение ПДД водители могут получить до 18% кэшбека от суммы страхования.

В то же время, автоэксперт, руководитель сайта autogeek.com.ua Евгений Муджири считает, что такая практика уже применяется у страховых компаний, где прилежные водители получают скидку на полис.

О том, как работает приложение «Дія», читайте в материале «ФАКТОВ».

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