Права и техпаспорт на авто в вашем смартфоне: как работает приложение «Дія»

Украина

Украинское правительство взяло курс на диджитализацию (то есть на максимальный перевод всевозможных государственных сервисов в цифровой формат), чтобы снизить бюрократизм, упростить получение информации и выдачу документов. На днях Владимир Зеленский официально презентовал мобильное приложение государственных цифровых услуг «Дія» (сокращение от «Держава і я»). Интерес к этому сервису небывалый — украинцы стали массово устанавливать приложение на свои смартфоны. Как сообщил вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров, мобильное приложение «Дія» в течение четырех суток после презентации скачали более миллиона раз.

«Продолжаем держаться на первых позициях загрузок украинских App Store и Play Market (топ-бесплатных. — Ред.). Опережаем TikTok, Telegram, YouTube, Viber, Instagram, Facebook и WhatsApp», — написал на своей странице в Facebook Михаил Федоров.

Так для чего «Дія» нужна украинцам. У каждого из нас есть множество различных бумажных или пластиковых документов, которых нередко не оказывается под рукой, когда они вдруг понадобились. Цель проекта — перевести все эти документы в цифровую форму либо дать к ним доступ через одно мобильное приложение в вашем смартфоне.

Первым документом, который можно загрузить в приложение «Дія», стали водительские права, так как в нашей стране более 9,5 миллиона водителей («ФАКТЫ» рассказывали, в чем преимущество этих электронных документов).

Правда, до сих пор владельцы старых водительских удостоверений, выданных еще до начала цифровой эры, автоматически воспользоваться удобством сервиса «Дія» не могут. То же касается и техпаспортов на старые автомобили. Этих данных пока просто нет в электронной базе данных. Однако в режиме бета-тестирования уже создали вместе с МВД систему верификации документов водителей в режиме онлайн. Заполнив несколько полей данных и загрузив фотографию своих водительских прав или техпаспорта, все же можно самостоятельно добавить свои документы в приложение.

Но для того, чтобы воспользоваться новым сервисом, сначала нужно пройти авторизацию, то есть подтвердить свою личность. Для этого используется система BankID Национального банка Украины. Она позволяет авторизироваться при помощи своих банковских данных. Также возможна авторизация через приложения «ПриватБанка» и Monobank.

Как же проходит проверка документов в «Дія». Главным параметром любого документа является его действительность. Для подтверждения действительности программа использует систему на основе временного QR-кода. При запросе документа приложение обращается в реестр, подтверждает его действительность и создает QR-код, который имеет срок действия три минуты. За это время тот, кто желает проверить цифровой документ, должен отсканировать QR-код в приложении «Дія». Например, в случае проверки водительского удостоверения полицейские будут сканировать код камерами своих планшетов.

Приложение не сохраняет загруженные данные в телефоне, они удаляются при выходе из приложения. Обмен информацией происходит в режиме реального времени с реестром, откуда загружаются требуемые сведения. Все данные хранятся на сервере, что является дополнительным фактором безопасности данных, например, в случае потери смартфона.

В правительстве говорят, что это только первый шаг. Как заявил заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб, уже в марте также планируется внедрить цифровой доступ в приложении к паспорту гражданина, загранпаспорту, студенческому билету и страховке.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что электронные водительские удостоверения разрешили использовать при покупке авиа- и ж/д билетов. Также одним из этапов диджитализации стала возможность оплатить штраф онлайн в электронном кабинете водителя.

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