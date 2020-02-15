Украина

Сретение Господне: что запрещено делать в этот день

15 февраля, в Сретение Господне, когда по народным поверьям, происходит встреча Зимы и Весны, как и в другие церковные праздники, нельзя работать. Желательно не заниматься и обычными домашними делами.

В Православной церкви Сретение входит в число 12 важнейших праздников года.

В этот день не стоит начинать важные проекты и отправляться в путешествие.

«Хто на Стрiтення з дому їде, той не скоро повернеться». А если избежать дальней дороги нельзя, родные должны благословить путешественника сретенской водой.

Следует избегать ссор, резких разговоров, не обижать близких людей.

Согласно суеверию, на Сретение нельзя класть деньги на обеденный стол, иначе удача может покинуть семью.

Напомним, римокатолики и представители некоторых протестантских конфессий отметили Сретение 2 февраля. «ФАКТЫ» рассказывали, как проходит этот праздник в разных странах.

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