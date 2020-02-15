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Думают не про страну, а про Вову: Мостовая рассказала, как ее шокировали Богдан и Ермак
После замены на посту главы Офиса президента Андрея Богдана на Андрея Ермака, многие пытаются понять, какие дивиденды принесет украинцам такая рокировка.
Известная украинская журналистка Юлия Мостовая в статье «Какая разница» на сайте zn.ua пишет, что она знакома с обоими чиновниками.
По ее мнению, и Богдан, и Ермак, и Гончарук, все они достаточно интересные и неглупые люди, но находятся не на своем месте.
«Никто из них ни одного раза за время многочасовых разговоров не произнес слов „страна“ или „Украина“. А вот формулировки „не подвести Вову“, „поддержать Вову“, „удержать Вовин рейтинг“, „помочь Вове“ — звучали постоянно», — подчеркивает журналистка, которая общалась со всеми перечисленными чиновниками.
Мостовая акцентирует внимание на том, что «власть Зеленского» «не про людей». Команда президента создает комфорт своему патрону, не думая об украинцах, «слугами» которых они себя назвали.
«Этот „монотеизм“ не оставляет места ни для ответственности за нас, ни для заботы о нас, ни для милосердия к нам. При всей сентиментальности Зеленского, эта власть — не про людей. У нее нет сил — визионерских, гражданских, государственнических — вести паству за собой», — отмечает она.
Напомним, Юлия Мостовая, сравнивая двух глав Офиса президента, назвала Богдана открытым и безудержным хамом. Тогда как Ермак обучен манерам и маневрам. Он умеет поразительно легко лгать публично.
Более подробно о том, кто такой Андрей Ермак, читайте на сайте «ФАКТОВ».
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