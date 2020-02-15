Авторы скандального «плана завершения войны в Украине» попали в базы «Миротворца»

Политика

Сайт «Миротворец» включил в свою базу авторов пророссийского мюнхенского плана капитуляции Украины — «Двенадцать шагов к большей безопасности в Украине и евроатлантическом регионе» Василия Филипчука, Александра Чалого и Алексея Семения. Это следует из информации на сайте.

Как писали «ФАКТЫ», доклад «12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе» 14 февраля был представлен на Мюнхенской конференции по безопасности. План предполагал поэтапное снятие санкций с России и запуск в Украине нового национального диалога по проблемам идентичности с учетом позиции РФ. Затем он был удален с сайта. Его разрабатывали три международные организации и несколько украинских экспертов: Василий Филипчук, Александр Чалый и Алексей Семений.

Отметим, что Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как форум стран-членов НАТО, это международная дискуссионная площадка, ежегодно собирающая политических лидеров со всего мира.

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