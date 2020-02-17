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Мир

Во Франции разбился самолет с туристами, погибли четыре человека (видео)

2:55 17 февраля 2020 15
Piper PA-28
Инф. «ФАКТОВ»

Во Франции, где недавно была зафиксирована первая смерть от коронавируса, на юге страны разбился самолет с туристами на борту.

Об этом сообщает France 3 Régions

Сообщается, что малый самолет Piper PA-28 вылетел днем в воскресенье из города Ангулем (регион Пуату-Шаранта) и упал в нескольких километрах к северу от взлетно-посадочной полосы аэродрома Мийо-Ларзака около полудня в городе Крессель.

По неизвестным причинам пилот потерял управление, а самолет загорелся при столкновении.

О происшествии спасателям и полиции сообщил один из местных фермеров. Пилот и трое пассажиров погибли еще до прибытия на место медиков.

Правоохранители не исключают, что спровоцировать авиакатастрофу могли сильные порывы ветра, которые наблюдаются в воскресенье в регионе.

На место происшествия выехали три следователя французского Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA), они должны прибыть туда к утру понедельника, после чего составят предварительный отчет о причинах крушения.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в РФ на Ямале вертолет МИ-8 с нефтяниками попал в снежную бурю и упал, погибли люди. Крушение произошло в нескольких сотнях метров от посадочной площадки вахтового поселка Сабетта.

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