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Во Франции разбился самолет с туристами, погибли четыре человека (видео)
Во Франции, где недавно была зафиксирована первая смерть от коронавируса, на юге страны разбился самолет с туристами на борту.
Об этом сообщает France 3 Régions
Сообщается, что малый самолет Piper PA-28 вылетел днем в воскресенье из города Ангулем (регион Пуату-Шаранта) и упал в нескольких километрах к северу от взлетно-посадочной полосы аэродрома Мийо-Ларзака около полудня в городе Крессель.
По неизвестным причинам пилот потерял управление, а самолет загорелся при столкновении.
О происшествии спасателям и полиции сообщил один из местных фермеров. Пилот и трое пассажиров погибли еще до прибытия на место медиков.
Правоохранители не исключают, что спровоцировать авиакатастрофу могли сильные порывы ветра, которые наблюдаются в воскресенье в регионе.
На место происшествия выехали три следователя французского Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA), они должны прибыть туда к утру понедельника, после чего составят предварительный отчет о причинах крушения.
Accident mortel d’un #PA28 survenu ce jour vers 13h à #Creisseles / 3 enquêteurs @BEA_Aero se rendent sur place et seront sur site demain matin.— BEA (@BEA_Aero) February 16, 2020
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