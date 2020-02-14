Меган Маркл показала видео, которое ранее запретил ей публиковать Букингемский дворец

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Меган Маркл, которая отказалась от выполнения королевских обязанностей и переехала вместе со своей семьей в Канаду, обнародовала в официальном аккаунте герцога и герцогини Сассекских SussexRoyal в Instagram видео, которое ранее запрещал ей публиковать Букингемский дворец.

В видеоролике, который был снят еще в августе 2019 года, Меган общается с главным редактором британского журнала Vogue Эдвардом Эннинфулом. Они сотрудничали над созданием номера издания, в котором жена принца Гарри выступила в роли приглашенного редактора. Спецвыпуск вышел в сентябре прошлого года под названием «Силы перемен» и стал самым раскупаемым номером британского Vogue за последнее десятилетие. В нем Меган представила истории 15 женщин, которые, как она считает, внесли свой вклад в решение проблем, которые стоят перед человечеством.

В двухминутном видео Эннинфул и Маркл вспоминают свою совместную работу. Эннинфул рассказывает о том, как в январе прошлого года пришел к по просьбе Меган к ней в Кенсингтонский дворец и обратился к ней: «Приятно познакомиться в Вами, герцогиня». А та сказала ему, чтобы он называл ее Меган. Маркл попросила помочь ей в создании коллекции одежды для благотворительного фонда Smart Works. А когда Эдвард согласился, Маркл спросила, не может ли она стать приглашенным редактором. На что тот также ответил согласием. Чтобы отпраздновать это, Меган надела сама и выдала гостю блестящие шляпки и дудочки для вечеринки.

Дворец посчитал, что в ролике Меган предстает в чересчур неформальном образе, и что это может навредить репутации королевской семьи. Поэтому в свое время герцогиню попросили воздержаться от публикации этого видео. Однако теперь бывшая американская актриса уже никому не обязана давать отчет и вольна поступать так, как хочет. Инсайдер говорит, что она намерена «вернуть себе контроль за своим имиджем».

Между тем стало известно, что Меган и принц Гарри уволили весь персонал, который работал на них в Лондоне, и закрыли свой офис в Букингемском дворце. Ранее сообщалось, что супруги дали расчет прислуге, работавшей в их виндзорском Фрогмор-коттедже. Полагают, что все это это означает, что герцог и герцогиня больше не собираются жить в Великобритании.

Как сообщали «ФАКТЫ», в марте супруги все же ненадолго вернутся в Лондон — по личной просьбе королевы Елизаветы.

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