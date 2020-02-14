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Меган Маркл показала видео, которое ранее запретил ей публиковать Букингемский дворец
Меган Маркл, которая отказалась от выполнения королевских обязанностей и переехала вместе со своей семьей в Канаду, обнародовала в официальном аккаунте герцога и герцогини Сассекских SussexRoyal в Instagram видео, которое ранее запрещал ей публиковать Букингемский дворец.
В видеоролике, который был снят еще в августе 2019 года, Меган общается с главным редактором британского журнала Vogue Эдвардом Эннинфулом. Они сотрудничали над созданием номера издания, в котором жена принца Гарри выступила в роли приглашенного редактора. Спецвыпуск вышел в сентябре прошлого года под названием «Силы перемен» и стал самым раскупаемым номером британского Vogue за последнее десятилетие. В нем Меган представила истории 15 женщин, которые, как она считает, внесли свой вклад в решение проблем, которые стоят перед человечеством.
В двухминутном видео Эннинфул и Маркл вспоминают свою совместную работу. Эннинфул рассказывает о том, как в январе прошлого года пришел к по просьбе Меган к ней в Кенсингтонский дворец и обратился к ней: «Приятно познакомиться в Вами, герцогиня». А та сказала ему, чтобы он называл ее Меган. Маркл попросила помочь ей в создании коллекции одежды для благотворительного фонда Smart Works. А когда Эдвард согласился, Маркл спросила, не может ли она стать приглашенным редактором. На что тот также ответил согласием. Чтобы отпраздновать это, Меган надела сама и выдала гостю блестящие шляпки и дудочки для вечеринки.
Earlier today @edward_enninful, the Editor in Chief of @britishvogue shared: #ForcesForChange, guest edited by The Duchess of Sussex @SussexRoyal, was our fastest-selling issue in the history of #BritishVogue (sold out in 10 days) and the biggest-selling issue of the past decade. I can't wait to see what 2020 has in store… To celebrate, we wanted to share this never before seen video behind the scenes with Edward and The Duchess of Sussex on the creation of this special issue. Please note, this was filmed last August in London. Congratulations to all of those who took part in the 2019 September issue, and huge thanks to those who supported and helped make this a success! Video credit: Directed by @kloss_films Copyright @sussexroyal
Дворец посчитал, что в ролике Меган предстает в чересчур неформальном образе, и что это может навредить репутации королевской семьи. Поэтому в свое время герцогиню попросили воздержаться от публикации этого видео. Однако теперь бывшая американская актриса уже никому не обязана давать отчет и вольна поступать так, как хочет. Инсайдер говорит, что она намерена «вернуть себе контроль за своим имиджем».
Между тем стало известно, что Меган и принц Гарри уволили весь персонал, который работал на них в Лондоне, и закрыли свой офис в Букингемском дворце. Ранее сообщалось, что супруги дали расчет прислуге, работавшей в их виндзорском Фрогмор-коттедже. Полагают, что все это это означает, что герцог и герцогиня больше не собираются жить в Великобритании.
Как сообщали «ФАКТЫ», в марте супруги все же ненадолго вернутся в Лондон — по личной просьбе королевы Елизаветы.
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