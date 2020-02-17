24.31 / 24.53 26.31 / 26.68
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Похолодание и осадки: синоптик рассказала о погоде на неделе

10:40 17 февраля 2020 57
Дождь зимой
Инф. «ФАКТОВ»

Во вторник, 18 февраля, в Украине по прежнему будет тепло — температура днем ожидается +5+13 градусов, а концу недели похолодает.

«Новую февральскую неделю можно называть мартом. Изменчивость погоды, температура воздуха, свежие ветры, а также смешанные осадки ближе к выходным — все это скорее ранняя весна, чем зимние проявления», — пишет на своей страничке в социальных сетях синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозам, дожди во вторник наиболее вероятные в западной части страны, а также в Винницкой, Черниговской и Житомирской областях. Ветер ожидается западный и юго-западный, умеренный.

В Киеве во вторник днем ожидается до + 8 + 10 градусов, существенные осадки маловероятны. «Небольшое похолодание в Украину придет во второй половине недели, а осадков станет больше ближе к выходным», — прогнозирует синоптик.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптик предупредила о сильных порывах, то штормовых показателей, ветра в понедельник, 17 февраля.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

богдан и зеленский

После разговора с Зеленским выехал за сутки: Арахамия рассказал, как увольнялся Богдан

пирожные

В Москве девушка победила на конкурсе по поеданию пирожных и тут же умерла

Кэролайн Флэк

Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой (фото, видео)

гороскоп

Водолея ждет резкий поворот в судьбе, а Рыб — предложение, о котором мечтали: гороскоп на неделю

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер