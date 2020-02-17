Общество и люди

Похолодание и осадки: синоптик рассказала о погоде на неделе

Во вторник, 18 февраля, в Украине по прежнему будет тепло — температура днем ожидается +5+13 градусов, а концу недели похолодает.

«Новую февральскую неделю можно называть мартом. Изменчивость погоды, температура воздуха, свежие ветры, а также смешанные осадки ближе к выходным — все это скорее ранняя весна, чем зимние проявления», — пишет на своей страничке в социальных сетях синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозам, дожди во вторник наиболее вероятные в западной части страны, а также в Винницкой, Черниговской и Житомирской областях. Ветер ожидается западный и юго-западный, умеренный.

В Киеве во вторник днем ожидается до + 8 + 10 градусов, существенные осадки маловероятны. «Небольшое похолодание в Украину придет во второй половине недели, а осадков станет больше ближе к выходным», — прогнозирует синоптик.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптик предупредила о сильных порывах, то штормовых показателей, ветра в понедельник, 17 февраля.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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