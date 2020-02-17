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Происшествия

На Оболони мужчина покончил с собой после неудачной операции: первые фото и видео

11:24 17 февраля 2020 740
На Оболони мужчина покончил с собой после неудачной операции: первые фото и видео
Инф. «ФАКТОВ»

В ночь на понедельник, 17 февраля, на столичной Оболони совершил самоубийство 82-летний мужчина. Его тело обнаружили утром под окнами жилого девятиэтажного дома по адресу улица Александра Архипенко, 8. Напомним, в ночь 31 декабря 2019 года на проспекте Академика Палладина молодая женщина выпала с 13 этажа и погибла.

Как сообщает Информатор, соседи погибшего рассказали, что он переживал острую депрессию из-за неудачной офтальмологической операции

Полиция предварительно установила, что смерть наступила в результате падения с высоты.

Подробности случившегося выясняются.

Напомним, ранее в Виннице патрульные роты «ТОР» предотвратили самоубийство беременной женщины, которая собиралась спрынуть с моста на автомобильной дороге М-21. А в январе аналогичную попытку после ссоры с парнем предприняла молодая жительница Лисичанска в Луганской области.

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