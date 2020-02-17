Одинокая звезда сериала «Школа» похвасталась идеальным животиком (фото)

Шоу-бизнес

21-летняя актриса, звезда сериала «Школа» Лиза Василенко, которая довольно часто радует поклонников соблазнительными фото, показала новый пикантный снимок. Она опубликовала в Instagram соблазнительный кадр, на котором позирует в спортивных штанах и топе, оголив идеально плоский животик и показав точеную фигурку. Снимок был сделан в Куала-Лумпур (Малайзия), где отдыхает Лиза.

Накануне она опубликовала еще один яркий снимок в ретро образе и призналась, что сейчас ее сердце свободно.

Напомним, Лиза Василенко стала известной благодаря популярному сериалу «Школа», в котором сыграла Лолу Гавриленко — современную Лолиту.

В интервью актриса рассказывала о том, как ее парень издевался над ней: душил и принуждал к сексу. А также шокировала признанием о том, как ее били в школе.

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