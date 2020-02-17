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Украина

Совместное патрулирование границы: Кремль ответил на инициативу Зеленского

12:53 17 февраля 2020 239
Граница с РФ
Инф. «ФАКТОВ»

В РФ прокомментировали заявление президента Украины Зеленского о совместном патрулировании границы Украины и России на Донбассе. Об этом сообщает УНИАН.

«Для того чтобы эту инициативу рассматривать, нужно принимать во внимание мнение руководства непризнанных республик. Чтобы понимать позицию руководства непризнанных республик, с ними нужно разговаривать. Насколько мы понимаем, первоисточник, то есть, Киев — автор этой инициативы — по-прежнему не проявляет готовности начинать диалог с представителями непризнанных республик Донбасса», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что заявление Зеленского о возможности обеспечивать контроль за российско-украинской границей на Донбассе вместе с представителями ОРДЛО и ОБСЕ вызывает слишком много неразрешимых вопросов. Причем эта ситуация рассматривалась еще в 2014 году.

Фото: fakty.ictv.ua

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