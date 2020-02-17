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Главарь "ДНР" требует особый статус: у Пушилина истерика из-за речи Зеленского
Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин в очередной раз заявил, что политическое урегулирование ситуации на Донбассе «невозможно без предоставления региону особого статуса». Поводом для гневной тирады кремлевской марионетки стало выступление президента Зеленского на пресс-конференции в Мюнхене (где прошла международная конференция по безопасности).
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Бывший МММ-щик сказал: «Официальный Киев еще не сделал ни единого шага, чтобы согласовать с „ДНР“ и „ЛНР“ правовые аспекты особого статуса Донбасса». Еще он прокомментировал намерения Зеленского «додавить» вопрос границы на переговорах в Минске: «Эти попытки Киева что-либо „додавить“ обречены на провал».
Практически в унисон с ним выступил и министр иностранных дел России Сергей Лавров, который считает, что «новый саммит «нормандской четверки» может состояться после выполнения решений декабрьской встречи: «Но пока особого прогресса нет».
То есть Кремль продолжает гнуть свою линию о том, что неподконтрольные территории Донбасса должны получить особый статус, причем закрепленный в украинской Конституции, на что ни при каких обстоятельствах не согласится народ Украины.
Примечательно еще и то, что Зеленский выступил в Мюнхене в субботу, а реакция Пушилина появилась лишь спустя два дня. Видимо, долго ждал указаний из Белокаменной.
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