«МИРОПЛАСТ» обеспечил больницу оборудованием для лечения физиологической желтухи новорожденных

Здоровье и медицина

Около 70% новорожденных сталкиваются с таким явлением, как физиологическая желтуха. Это состояние у детей возникает из-за несовершенства билирубинового обмена. Причем чаще всего от этого заболевания страдают недоношенные дети. При особо высоком уровне билирубина ребенка помещают под специальные лампы — таким образом проводится фототерапия, при которой снижается уровень билирубина в крови. Такое лечение необходимо, чтобы в дальнейшем сохранить малышу полноценную и качественную жизнь.

Однако за бюджетные средства практически невозможно обеспечить все неонатальные отделения страны нужным количеством фототерапевтического оборудования. Поэтому больницам приходится полагаться на помощь компаний-спонсоров.

Компания «МИРОПЛАСТ» совместно с компанией «ЮДК» оказали помощь Детской городской больнице города Каменское. Это единственное медицинское учреждение в Каменском, которое оказывает стационарную помощь второго уровня детскому населению города и прилегающих районов. За год больница обслуживает около 4 тысяч пациентов, а в отделении патологии новорожденных ежегодно проходят лечение более 500 детей. Каждый третий ребенок в отделении нуждается в фототерапии для лечения неонатальной желтухи. Поэтому «МИРОПЛАСТ» и «ЮДК» подарили больнице четыре современных лампы фототерапии новорожденных. А также компания «МИРОПЛАСТ» установила в учреждении три металлопластиковых окна за свой счет.

И. о. генерального директора городской детской больницы Каменского Владимир Братанов выразил благодарность за оказанную помощь: «Хочу поблагодарить наших спонсоров за оказанную помощь в час, когда она так необходима. Новые лампы помогут более качественно и эффективно оказывать помощь новорожденным с неонатальной желтухой».

Заместитель начальника отдела маркетинга компании «МИРОПЛАСТ» Юлия Сербовец сообщила, что «МИРОПЛАСТ» — это социально ответственная компания, которая определила свою миссию как помощь детским медучреждениям и детским домам.

«Когда мы узнали, что в отделении патологии новорожденных Каменской детской больницы необходимо установить новые окна, не могли остаться в стороне. Постарались решить этот вопрос как можно быстрее, поскольку близились холода, и установили три металлопластиковых окна из шестикамерных профильных систем. Вскоре мы также узнали, что отделение нуждается в новых лампах для фототерапии новорожденных, и совместно с компанией „ЮДК“ приобрели 4 единицы необходимого оборудования. Надеемся, что наши усилия помогут деткам быстрее выздоравливать, а врачам будет комфортнее работать с новым оборудованием», — сказала она.

Справка ООО «MИРОПЛАСТ» — один из крупнейших производителей ПВХ-профиля в Восточной Европе. Компания выпускает оконные и дверные системы под ТМ WDS, в том числе профили, ламинированные под дерево и другие текстуры. Входит в структуру корпорации «Алеф». Корпорация «Алеф» объединяет разнопрофильные бизнесы, которые работают в сегменте девелопмента, производства строительных материалов и аграрной сфере. Председатель совета корпорации «Алеф» — Вадим Ермолаев. Заместитель председателя совета корпорации — Станислав Виленский.

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