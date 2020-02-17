24.30 / 24.51 26.31 / 26.66
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

«МИРОПЛАСТ» обеспечил больницу оборудованием для лечения физиологической желтухи новорожденных

14:15 17 февраля 2020 71
«МИРОПЛАСТ» обеспечил больницу оборудованием для лечения физиологической желтухи новорожденных
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Около 70% новорожденных сталкиваются с таким явлением, как физиологическая желтуха. Это состояние у детей возникает из-за несовершенства билирубинового обмена. Причем чаще всего от этого заболевания страдают недоношенные дети. При особо высоком уровне билирубина ребенка помещают под специальные лампы — таким образом проводится фототерапия, при которой снижается уровень билирубина в крови. Такое лечение необходимо, чтобы в дальнейшем сохранить малышу полноценную и качественную жизнь.

Однако за бюджетные средства практически невозможно обеспечить все неонатальные отделения страны нужным количеством фототерапевтического оборудования. Поэтому больницам приходится полагаться на помощь компаний-спонсоров.

Компания «МИРОПЛАСТ» совместно с компанией «ЮДК» оказали помощь Детской городской больнице города Каменское. Это единственное медицинское учреждение в Каменском, которое оказывает стационарную помощь второго уровня детскому населению города и прилегающих районов. За год больница обслуживает около 4 тысяч пациентов, а в отделении патологии новорожденных ежегодно проходят лечение более 500 детей. Каждый третий ребенок в отделении нуждается в фототерапии для лечения неонатальной желтухи. Поэтому «МИРОПЛАСТ» и «ЮДК» подарили больнице четыре современных лампы фототерапии новорожденных. А также компания «МИРОПЛАСТ» установила в учреждении три металлопластиковых окна за свой счет.

И. о. генерального директора городской детской больницы Каменского Владимир Братанов выразил благодарность за оказанную помощь: «Хочу поблагодарить наших спонсоров за оказанную помощь в час, когда она так необходима. Новые лампы помогут более качественно и эффективно оказывать помощь новорожденным с неонатальной желтухой».

Заместитель начальника отдела маркетинга компании «МИРОПЛАСТ» Юлия Сербовец сообщила, что «МИРОПЛАСТ» — это социально ответственная компания, которая определила свою миссию как помощь детским медучреждениям и детским домам.

«Когда мы узнали, что в отделении патологии новорожденных Каменской детской больницы необходимо установить новые окна, не могли остаться в стороне. Постарались решить этот вопрос как можно быстрее, поскольку близились холода, и установили три металлопластиковых окна из шестикамерных профильных систем. Вскоре мы также узнали, что отделение нуждается в новых лампах для фототерапии новорожденных, и совместно с компанией „ЮДК“ приобрели 4 единицы необходимого оборудования. Надеемся, что наши усилия помогут деткам быстрее выздоравливать, а врачам будет комфортнее работать с новым оборудованием», — сказала она.

Справка

ООО «MИРОПЛАСТ» — один из крупнейших производителей ПВХ-профиля в Восточной Европе. Компания выпускает оконные и дверные системы под ТМ WDS, в том числе профили, ламинированные под дерево и другие текстуры. Входит в структуру корпорации «Алеф».

Корпорация «Алеф» объединяет разнопрофильные бизнесы, которые работают в сегменте девелопмента, производства строительных материалов и аграрной сфере. Председатель совета корпорации «Алеф» — Вадим Ермолаев. Заместитель председателя совета корпорации — Станислав Виленский.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Кэролайн Флэк

Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой (фото, видео)

пирожные

В Москве девушка победила на конкурсе по поеданию пирожных и тут же умерла

гороскоп

Водолея ждет резкий поворот в судьбе, а Рыб — предложение, о котором мечтали: гороскоп на неделю

банк

В Николаеве ночью взорвали банкомат "Приватбанка": стало известно, сколько похитили налетчики (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер