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«Зов предков» с Гаррисоном Фордом и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные

В украинский прокат вышли девять новых фильмов. Прокатчики делают ставку на приключенческую ленту «Зов предков» с Гаррисоном Фордом в главной роли. Среди новинок две картины получили целый ряд наград и высочайшие оценки критиков — американская драма «Ричард Джуэлл» и немецкая драма «Работа без авторства». Новая версия жизни и гибели самого известного австралийского разбойника Неда Келли показана в фильме «Подлинная история банды Келли». Для похода в кино с маленькими детьми предлагается полнометражный мультик «Пушистые проказники». Поклонники Ольги Куриленко смогут увидеть ее в триллере «Переводчики». Николас Кейдж устраивает кровавые разборки в фильме «Цепь убийств». Тех, кто соскучился по страшным сказкам, наверняка заинтересует американская картина «Гретель и Грензель». Знаменитого Франко Неро зрители смогут увидеть в немецкой криминальной драме «Дело Коллини». Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о фильмах, которые вышли в украинский прокат на прошлой неделе.

«Зов предков»

(6+, США, 20th Century Studios, приключения, бюджет — 109 миллионов долларов)

Фильм является новой экранизацией знаменитого одноименного романа Джека Лондона, написанного в 1903 году. Это одно из самых популярных произведений американского писателя. История пса по кличке Бак, которого похитили в Калифорнии и продали золотоискателям на Аляску, не раз рассказывалась кинематографистами разных стран. Например, большим успехом пользовался «Зов предков» с Рутгером Хауэром в главной роли, вышедший в 1997 году. А первая экранизация книги Джека Лондона вышла в 1923 году и была немой.

В США классической считается картина 1935 года, в которой главную роль — старателя Джона Торнтона — исполнил Кларк Гейбл («Унесенные ветром»). Удивительное совпадение: тот «Зов предков» стал первым фильмом, снятым известной голливудской студией Twentieth Century Pictures под новым ее названием 20th Century Fox, а теперь «Зов предков» является дебютной картиной 20th Century Studios! Кинокомпания снова изменила название.

Нынешний фильм «Зов предков» снял известный во всем мире мультипликатор Крис Сандерс. Его анимационные полнометражные картины пользуются огромной популярностью — «Лило и Стич», «Как приручить дракона», «Семейка Крудс». Джона Торнтона сыграл Гаррисон Форд («Индиана Джонс», «Звездные войны»). Его партнерами стали звезды европейского кинематографа британец Дэн Стивенс («Красавица и чудовище») и француз Омар Си («1+1»).

А вот пса Бака решено было создать с помощью современных компьютерных технологий CGI. Этим занималась британская компания Moving Picture Company (MPC), которая хорошо зарекомендовала себя в работе над фильмами «Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 2», «Книга джунглей», «Жизнь Пи», «1917». Ее участие в проекте позволило съемочной группе не выезжать на Аляску. Большая часть съемок проходила в Лос-Анджелесе и Санта-Кларите (штат Калифорния). Однако спецэффекты — дело недешевое. Этим и объясняется бюджет фильма, превысивший 100 миллионов долларов.

Изначально премьера «Зова предков» планировалась на декабрь 2019 года, однако ее перенесли на конец февраля с тем, чтобы не угодить в жесткую конкуренцию с девятым эпизодом «Звездных войн» и мультфильмом «Шпионы под прикрытием». Кинокомпания рассчитывает на сборы в размере 20 миллионов долларов в первый уик-энд.

«Пушистые проказники»

(0+, Германия, Dreamin Dolphin Film, анимационный фильм для семейного просмотра)

Лесу грозит засуха. Спасти его решает отважная ежиха Латте и ее друг бельчонок Хрум. Им нужно обмануть хитрых волков и утащить волшебный камень воды из-под самого носа злого медведя…

Вот такую историю рассказали маленьким зрителям немецкие мультипликаторы Реджина Велкер и Нина Велс. Это их первый полнометражный фильм. В Германии «Пушистые проказники» вышли в прокат в конце декабря 2019 года и собрали 3,2 миллиона долларов.

«Ричард Джуэлл»

(12+, США, Warner Bros., драма, бюджет — 45 миллионов долларов)

«Ричард Джуэлл» вошел в число десяти лучших фильмов 2019 года по версиям Национального совета кинокритиков США и Американского института кино. Картина номинировалась на премии «Золотой глобус» и «Оскар». Снял ее известный режиссер и актер Клинт Иствуд. Он давно стал мастером биографической кинодрамы. Иствуд сделал несколько прекрасных фильмов в этом жанре — «Птица» (1988 год), «Непокоренный» (2009 год), «Дж. Эдгар» (2011 год), «Американский снайпер» (2014 год), «Салли» (2016 год).

В 1996 году Ричард Джуэлл работал охранником в Атланте, штат Джорджия. Этот город принимал тогда летние Олимпийские игры. Патрулируя парк, в котором было множество людей, Ричард обнаружил взрывное устройство и сообщил о нем в полицию. Полицейский спас десятки жизней. Однако именно его в ходе расследования заподозрили в установке той самой бомбы! С большим трудом адвокату Джуэлла удалось добиться полного оправдания Ричарда.

В основу сценария картины положена статья «Американский кошмар: Баллада о Ричарде Джуэлле», вышедшая в 1997 году в журнале Vanity Fair. Главную роль исполнил американский комедийный актер Пол Уолтер Хаузер. Его мать сыграла Кэти Бейтс, обладательница премии «Оскар». За эту роль она также была номинирована на награду Американской академии как лучшая актриса второго плана. Адвоката сыграла еще один лауреат «Оскара» Сэм Рокуэлл («Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»). Несмотря на столь сильный актерский состав и лестные отзывы критиков фильм в американском прокате провалился. Сборы составили 35,6 миллиона долларов, что даже не окупило затраты на съемки.

«Работа без авторства»

(16+, Германия, Pergamon Film, драма)

Это фильм наделал много шума в 2018 году в Европе и США. История художника, пережившего нацистский режим и годы правления коммунистов в Восточной Германии, многих не оставила равнодушными. Снял фильм Флориан Хенкель фон Доннерсмарк, громко заявивший о себе в 2006 году картиной «Жизнь других», которая получила «Оскар» как лучший иностранный фильм.

«Работа без авторства» также номинировалась на премию Американской киноакадемии, причем сразу в двух категориях, что стало лишь вторым случаем в истории. Первым таким фильмом была военная драма «Лодка» режиссера Вольфганга Петерсена. Кроме того, новая работа фон Доннерсмарка участвовала в основной конкурсной программе Венецианского международного кинофестиваля и номинировалась на четыре премии «Золотой глобус». И вот только теперь картина появилась в украинских кинотеатрах. В мировом прокате она собрала 6,2 миллиона долларов. Главную роль исполнил популярный немецкий актер Том Шиллинг («Академия смерти»).

«Подлинная история банды Келли»

(16+, Австралия — Великобритания — Франция, IFC Filns, вестерн, криминальная драма)

Нед Келли — самый известный в истории Австралии разбойник. Он был повешен в 1880 году. О Келли написано больше книг, чем о любом другом австралийце. Он стал культовой фигурой. Авторы этих произведений превратили Неда в этакого Робин Гуда. Первый фильм о нем был снят еще в 1906 году. До сих пор наибольшей известностью пользовались картины «Нед Келли» 1970 года, где разбойника сыграл легендарный британский рок-музыкант Мик Джаггер, и «Нед Келли» 2003 года, в котором роль преступника досталась Хиту Леджеру.

В 2000 году в Австралии вышел роман «Подлинная история банды Келли» Питера Кэри. Автор получил за тем за эту книгу букеровскую премию. Это произведение и легло в основу фильма австралийского режиссера Джастина Курзеля, снявшего «Макбета» и «Кредо убийцы» с Майклом Фассбендером. Главную роль в картине сыграл британский актер Джордж Маккей, известный по нашумевшему фильму «1917». Его партнерами стали обладатель премии «Оскар» Расселл Кроу («Робин Гуд», «Ной»), Николас Холт («Фаворитка») и Чарли Ханнэм («Джентльмены»). В Австралии картина вышла в прокат в начале января. В Украине показ стартовал на неделю раньше, чем в Великобритании, и на месяц раньше, чем в США.

«Цепь убийств»

(16+, США, Millennium Films, триллер)

Перестрелка между двумя наемными убийцами в отеле приводит к целой череде других преступлений, в которых оказываются замешаны гангстеры, продажные полицейские, киллеры, роковая женщина и другие. Все они, на первый взгляд, не связаны друг с другом…

Фильм снимался в Колумбии. Главную роль исполнил популярный актер Николас Кейдж. Он выступил также как исполнительный продюсер. Снял картину режиссер Кен Сэнзел («Шальное ранение»).

«Гретель и Гензель»

(16+, США — Канада — Ирландия, Orion Pictures, фэнтези, ужасы, бюджет — 5 миллионов долларов)

«Гретель и Грензель» — одна из самых известных и одновременно мрачных сказок братьев Гримм. Именно в таком ключе и снял ее экранизацию Оз Перкинс («Февраль»), старший сын культового актера Энтони Перкинса («Психо»). 16-летняя девочка вынуждена отправиться зимой в лес со своим 8-летним братом в поисках еды и работы. Дети сталкиваются в чаще с неким вселенским Злом… Роль Гретель исполнила 18-летняя американская актриса София Лиллис, ставшая известной благодаря фильмам «Оно» и «Нэнси Дрю и потайная лестница». Съемки проходили в Ирландии. Перкинс заявил, что только там ему удалось найти лес, полностью удовлетворивший его представление о «холодной красоте сказки». В США фильм вышел в прокат 2 февраля и уже собрал 14,4 миллиона долларов. В мировом прокате показатель немногим больше — 17,3 миллиона долларов.

«Дело Коллини»

(12+Германия, Constantin Film, криминальная драма, бюджет — 3 миллиона долларов)

Фильм с успехом прошел в Германии, собрав 6,7 миллиона долларов. Критики объясняют это тем, что режиссеру Марко Кройцпайнтнеру удалось, используя законы криминального жанра, поднять в картине острые вопросы о преступлениях нацистов и о том, есть ли у них срок давности.

Главный герой фильма — адвокат-новичок, которому поручают защищать в суде пожилого итальянца, обвиняемого в убийстве известного предпринимателя. Преступление было совершено в номере одного из берлинских отелей. Итальянца задержали в холле со следами крови на одежде и обуви. Он отказывается отвечать на вопросы не только следователей, но и своего адвоката. Начинающий юрист хочет отказаться от дела. Причина не только в поведении подзащитного, но и в том, что, убитый был близким другом матери адвоката…

Главные роли исполнили Элиас М’Барек («Кто я?») и знаменитый итальянский актер Франко Неро («Крепкий орешек-2», «Джанго освобожденный»).

«Переводчики»

(12+, Франция, Tresor Films, триллер, бюджет — 10,8 миллиона долларов)

Издатель нанимает девять переводчиков, чтобы как можно скорее выпустить заключительную часть популярной трилогии. Она должна выйти одновременно с оригиналом. Чтобы избежать даже малейшей утечки, он помещает переводчиков в бункер. Там есть все, что нужно для жизни, причем жизни роскошной. Несмотря на предпринятые меры предосторожности, кто-то все же сливает в Интернет перевод первых 10 страниц книги. И начинает шантажировать издателя, угрожая обнародовать весь текст…

Одну из главных ролей в картине исполнила уроженка Бердянска Ольга Куриленко. Начав свою карьеру в качестве манекенщицы, она стала популярной актрисой, которая снимается у известных режиссеров. В активе Ольги уже более 30 фильмов, в том числе «Квант милосердия» о Джеймсе Бонде, «Обливион» с Томом Крузом и нашумевшая комедия «Смерть Сталина». Снял «Переводчиков» французский режиссер Режис Руансар. Это его второй полнометражный фильм. Первым была комедия «На кончиках пальцев». Пока триллер собрал во французском прокате 1,4 миллиона долларов.

Ранее «ФАКТы» сообщали о том, что 14 февраля, в День святого Валентина, известный британский певец Робби Уильямс и его супруга Аида Филд объявили о том, что у них родился четвертый ребенок. Также мы рассказывали о том, как День влюбленных отпраздновали украинские звезды.

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