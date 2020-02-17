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Украина

В Украине объявили о создании собственной тест-системы для определения коронавируса

17:55 17 февраля 2020 53
тест-системы
Инф. «ФАКТОВ»

Украинские ученые разработали и провели испытания тест-систем собственного производства для выявления коронавируса COVID-19. Ранее Украина закупала стандартные тест-системы для диагностики заражения китайским вирусом.

О разработке отечественных ученых сообщил научный директор молекулярно-генетической лаборатории Diagen, научный сотрудник Института геронтологии НАМН Александр Коляда.

«У нас есть 10 тест-систем на 50 определений, то есть на 500 человек, нашей разработки», — цитирует Коляду УНН.

По словам ученого, тесты прошли необходимые испытания для систем такого рода.

Стоимость тест-систем — 5 тысяч гривен на 50 человек, что в 4−5 раз дешевле, чем немецкие аналоги.

Лаборатория готова как сама выполнять исследования, так и предоставить разработку заинтересованным сторонам, но пока предложений не поступало. По словам собеседника, если возникнет необходимость, лаборатория может изготовить большее количество тест-систем.

Напомним, украинцев из китайской провинции Хубэй планируют эвакуировать в Киев 20 февраля и отправит на двухнедельный карантин.

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