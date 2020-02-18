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Первым на помощь Диброву бросился Якубович: стали известны подробности спасения телеведущего

0:57 18 февраля 2020 287
Леонид Якубович
Инф. «ФАКТОВ»

Потерявшего сознание российского телеведущего Дмитрия Диброва практически спас его коллега Леонид Якубович.

Об этом изданию КП сообщили очевидцы инцидента.

Напомним, у Диброва был приступ эпилепсии, и прибывшие на место медики приняли решение о госпитализации.

По информации издания, телеведущие сидели в кафе кинотеатра «Октябрь», где проходила премьера фильма Егора Кончаловского «На Луне». Когда Диброву стало плохо, Якубович быстро среагировал на случившееся: попросил принести полотенца и вызвать скорую помощь. Кроме того, он сопроводил своего коллегу в больницу.

Вы то же время ведущий «Поля чудес» с юмором отнесся к тому, что Дмитрий Дибров заявил о нем как о «спасителе».

«Послушайте, рядовой случай, все в порядке. Ничего особенного не произошло… Да преувеличено в 100 раз. Надо просто знать, что в эту минуту надо делать. Никакой паники и суеты, все», — сказал он представителям издания.

В то же время сам Дибров подтвердил «Интерфаксу», что потерял сознание. По его словам, он упал в обморок, но сейчас с ним все хорошо. Его жена Полина сообщила ТАСС, что на данный момент телеведущий уже находится дома.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на прошлой неделе в том же кинотеатре «Октябрь» произошел еще один инцидент: во время премьерного показа фильма «Лед 2», произошла срочная эвакуация кинотеатра «Октябрь». Тогда среди зрителей находились Алла Пугачева, Светлана Лобода, ряд других знаменитостей.

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