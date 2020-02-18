Любовница бывшего мужа Волочковой отказалась сидеть с балериной за одним столом

Шоу-бизнес

Теплые отношения между Ариадной, дочерью экс-примы Большого Анастасии Волочковой и любовницей ее отца Игоря Вдовина заметили многие российские СМИ. Так, недавно пресса с умилением писала о том, как Ариадна и Елена часто выходят вместе в свет, держась за руки.

Об этом пишет КП.

Более того: избранница Вдовина Елена Николаева, как оказалось, поддерживает дружеские отношения со всеми его бывшими женами и детьми. Они приходят к ней и Игорю в гости, за исключением Насти Волочковой.

По словам Елены, она не хотела бы оказаться за одним столом с танцовщицей.

«Это был бы странный стол. Я не представляю такого. Я в других новостях существую: политика, экономика. Конечно, я попадаю в светскую хронику, но я не читаю такие новости», — заметила эффектная блондинка

Возможно, конфликт вызван тем, что Анастасия Волочкова до сих пор не получила от бывшего возлюбленного Игоря Вдовина деньги. Мужчина, по словам балерины, должен ей три миллиона долларов. Но вместо того, чтобы возвращать столь крупную сумму, он предложил танцовщице забыть друг о друге, после чего она была вынуждена написать заявление на него, обвинив в афере.

«Тема моих финансовых отношений с отцом моей дочери Игорем Вдовиным, с которым у нас не было штампа в паспорте, но была грандиозная свадьба, длится уже на протяжении 10 лет… Я отдала ему все свои деньги. Для любого человека в нашей стране три миллиона долларов — это большая сумма», — делилась с журналистами балерина.

Но, судя по всему, бизнесмен не намерен возвращать женщине деньги. Вдовин сейчас живет с телеведущей Еленой Николаевой. Парочка много путешествует по Европе. Они отдыхали в Германии, Швейцарии, Финляндии.

«Я не знаю ничего об этом, без комментариев. Нам надо забыть друг о друге. И о близких наших», — заявил Игорь в эфире программы «Ты не поверишь!», отвечая на вопрос репортера о долге в три миллиона.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Анастасия Волочкова всерьез намерена устроить свою личную жизнь и собирается замуж в октябре за некоего тайного поклонника.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter