Украина

Заберут белоруса и гражданина РФ: Аваков рассказал, как будет проходить эвакуация украинцев из Уханя

Во время долгожданной эвакуации граждан Украины из китайского Уханя, где зафиксирована вспышка коронавируса COVID-19, самолет прилетит в один их 12 аэропортов страны, которые расположены недалеко от баз, где они будут размещены на карантин.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире программы «Свобода слова» на ICTV в понедельник, 17 февраля, вечером.

«Таких аэропортов мы рассматриваем несколько, которые расположены непосредственно с теми базами, на которых мы планируем разместить наших людей, которые прилетят. Правительство рассматривало порядка 12 таких проектов, и у нас сейчас есть несколько вариантов резервных, на одном из которых будет принято решение разместить наших людей», — заявил министр.

Аваков заверил, что нет оснований для переживаний у граждан страны. Кроме того, министр уточнил подробности эвакуации вместе с украинцами иностранных граждан.

Это будут граждане нескольких стран — Беларуси, Германии, Нидерландов, Чехии, Коста Рики, Аргентины, и РФ.

«И я это полностью поддерживаю, потому что российский самолет перед этим забрал нашего украинца», — сказал глава МВД.

Аваков подчеркнул, что каждый из этих граждан будет также проходить контроль и должен будет подписать документы о своем согласии на обсервацию. За каждого из иностранцев его государство заплати деньги.

Помимо пассажиров на борту самолета будет 16 человек экипажа, полицейский, два врача, медсестра, военнослужащий и сотрудник консульства. Все они вместе с эвакуированными будут отбывать карантин.

Как объяснил министр, встречать пассажиров будут сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Все они и другие люди, которые будут задействованы в эвакуации, наденут специальную амуницию.

Когда как украинцев пересадят в автобус, самолет продезинфицируют. Включая замену воздушных фильтров. Отходы, которые останутся в самолете, сожгут.

После того как автобусы прибудут к месту назначения, украинцев из Уханя поместят в специальные отдельные корпуса, где они будут обеспечены всем необходимым.

Кроме того, место карантина будет окружено бойцами Нацгвардии и сотрудниками ГСЧС. Рядом будет располагаться штаб сил Нацгвардии.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в отличие от многих стран, Россия не позволила совершить промежуточную посадку самолету из Германии, который следовал спецрейсом из зараженного коронавирусом Китая ради эвакуации граждан ФРГ.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter