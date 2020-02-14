Вокруг эвакуации украинцев из Китая разгорается новый скандал

Украина

Эвакуированных из китайского города Уханя украинцев, которые на следующей неделе должны вернуться в страну, могут на карантин поместить в один из санаториев. Но люди, живущие рядом, возмутились. Об этом в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

«Как только стало известно о том, что людей эвакуированных разместят в определенном санатории, местные жители сразу на это отреагировали. … Я не хочу комментировать, что они сказали, далеко не все люди считают одинаково. Но что точно происходит — многим людям страшно», — сказал Гончарук.

«У нас сейчас есть 3−4 объекта, каждый из которых готовится, чтобы принять людей. Тот из них, который будет наиболее безопасным, и будет выбран. Я сейчас не хочу разглашать информацию о том, где именно мы планируем разместить людей», — добавил премьер.

По информации ТСН, одним из мест, в которое на карантин могут поместить прибывших из Уханя, является санаторий «Пролисок» под Киевом.

13 февраля в Козине, где находится санаторий, состоялось совещание представителей МОЗ, СБУ ГС ЧС.

Такая новость заставила местных депутатов срочно созывать внеплановую сессию и призывать Кабмин не допустить размещения у них в районе украинцев на карантин.

Село Козин под Киевом известно тем, что именно к этому сельсовету принадлежит Конча-Заспа, где живут богатые украинцы. То, что у них в районе на карантин поместят эвакуированных из Китая, всех пугает. Люди уверены, что это создаст риски проникновения и распространения инфекции.

В самом санатории «Пролисок» также не согласны с размещением у них людей с подозрением на коронавирус.



Напомним, эвакуация украинцев из китайского Уханя, который изолировали после вспышки коронавируса, может произойти 19 февраля. Украинцы, живущие в Ухане опасались, что о них просто забыли, и рассказывали, что в закрытом городе ограничено перемещение людей, есть трудности с покупкой продуктов.

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