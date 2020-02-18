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Украина

Весна на пороге: синоптики порадовали прогнозом на ближайшие дни

7:18 18 февраля 2020 190
Киев
Инф. «ФАКТОВ»

В ближайшие несколько дней на всей территории Украины ожидается довольно теплая погода без существенных осадков.

По прогнозу Укргидрометцентра, во вторник, 18 февраля, осадки в виде небольшого дождя ожидаются только в западных, а днем и в северных областях.

В Карпатах и восточной части на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.
Температура ночью от 4 градусов тепла до 1 мороза. В восточной части 2−7 градусов мороза, днем 4−9 тепла, на Прикарпатье и юге страны до 12 градусов со знаком «плюс».

В среду, 19 февраля, осадки не ожидаются, день обещает быть солнечным и теплым. Ночью от 1 градуса мороза до 1 тепла. Днем столбики термометров поднимутся до +5-+7 градусов. На юге и в западных областях будет теплее — до 10 градусов выше 0.

Подтверждается прогноз народного синоптика Владимира Деркача о том, что вторая декада февраля порадует весенней погодой.

Напомним, метеорологи не исключают, что нынешняя мягкая и теплая зима может стать типичной для тех широт, в которых находится Украина.

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