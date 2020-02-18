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Зимнее солнце и немного снега: синоптик рассказала о погоде 19 февраля
В среду, 19 февраля, в Украине по-прежнему будет, в основном, сухо и тепло.
По прогнозам синоптика Натальи Диденко, в районе Приазовья существует вероятность незначительных дождей, а в Карпатах «полетает парочка снежинок». Юго-западный ветер сменится на северо-западный — станет немного свежее.
Температура воздуха ближайшей ночью — около нуля, на востоке до -3−5 градусов, а днем в среду в большинстве областей Украины ожидается + 3 + 9 градусов, на юге до +10 градусов.
В Киеве 19 февраля будет сухо и солнечно, днем ожидается около +5, +6 градусов. Ближайшие серьезные осадки в столице пройдут в воскресенье, 23 февраля.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Наталья Диденко прогнозировала небольшое похолодание в середине недели и осадки ближе к выходным.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».
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