Кровавый бой на Донбассе: появилась реакция МИД

Украина

Эскалацию со стороны пророссийских боевиков в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе, в результате которой ВСУ понесли потери, должно осудить международное сообщество. С таким призывом выступили в министерстве иностранных дел Украины.

«Очень обеспокоены эскалацией на Донбассе после последней российской атаки. Использование запрещенного оружия привело к новой волне жертв. Это очередное нарушение договоренностей, достигнутых на встрече в нормандском формате. Мы призываем международное сообщество осудить эту эскалацию», — в Twitter написала пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко.

На обстрелы боевиков уже отреагировали в Литве. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс выразил обеспокоенность попыткой вооруженных формирований РФ перейти линию разграничения на Луганщине, передает «Европейская правда».

«Глубоко обеспокоен новой военной эскалацией и наступательными попытками поддерживаемых Россией сил вблизи Золотого сегодня утром. Реализация „Минска“ невозможна без прекращения огня», — заявил он в своем Twitter.

Напомним, утром 18 февраля боевики атаковали позиции украинской армии в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный. Перед этим контролируемые Россией силы провели мощный артобстрел из запрещенного минскими соглашениями вооружения. Один украинский военный погиб, четверо получили легкие ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал утренние бои «попыткой сорвать мирный процесс».

Подробно о том, что сегодня утром произошло на Донбассе и как это отразится в дальнейшем на всей Украине, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Путин пошел в наступление на Донбассе: два важных итога для Зеленского».



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