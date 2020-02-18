Шоу-бизнес

"Нагадил на голову и улыбается": за Киркорова взялись в Думе из-за скандального клипа (видео)

После выхода нового клипа Филипа Киркорова «Романы» на артиста обрушилась волна критики. Его обвиняют в богохульстве и оскорблении чувств верующих. В скандальном видео певец играет роль священника, к которому на исповедь приходит сексуальная грешница в коротком платье. Ее воплотила Катерина Варнава, на подтанцовке выступили полураздетые монашки.

Сеть буквально вскипела от негодования. Отреагировали на скандальное видео и в Госдуме. Одиозный депутат Виталий Милонов раскритиковал Киркорова, обвинив его в том, что он «заигрывает с нечистой силой».

«Он ради хайпа, извините меня, нагадил себе на голову и улыбается, -Он оскорбил себя очень серьезно. Я, само собой, не поклонник творчества Филиппа Киркорова, но мне за него как-то неловко. Неужели нет поинтереснее идей для клипа? Может, ему подсказать? Вот пришел бы к нам в Госдуму, у нас же есть там талантливые люди. Могли бы что-то обсудить, придумать фишечку ему для клипа. Так что ждем Филиппа в гости!», — цитирует Милонова издание «Собеседник».

Напомним, над клипом «Романы» работала и украинская команда: песню написал молодой исполнитель Артем Пивоваров, хореографию ставил Денис Стульников, а режиссером выступил Тарас Голубков. Видео уже набрало почти 2 млн просмотров на Youtube, а также собрало более 30 тысяч дизлайков.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Ксения Собчак спровоцировала новый скандал в сети.

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