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Украина

Под Киевом начались антитеррористические учения: что важно знать

13:44 18 февраля 2020 116
Сотрудник СБУ
Инф. «ФАКТОВ»

В период с 18 по 21 февраля, как и сообщалось ранее, в Белой Церкви (Киевская область) будут проходить антитеррористические учения с участием подразделений Нацполиции, Нацгвардии, ГосЧС, СБУ, ВСУ и органов государственной власти.

«Призываем всех жителей Киевщины сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к временным неудобствам и возможным ограничений. Обращаем внимание на необходимость заблаговременного планирования своих маршрутов, учитывая ограничения», — сообщают в полиции Киевской области.

Граждан призвали соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

В сети обратили внимание на то, что антитеррористические учения под Киевом проходят как раз в те дни, когда в стране чтят память погибших на Майдане в феврале 2014 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в СБУ заявили о прекращении деятельности крупной сети ботоферм, которые поддерживались через российские онлайн-сервисы и работали, в том числе, и на боевиков «ДНР"-"ЛНР».

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