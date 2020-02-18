Украина

Попытку российско-оккупационных войск на Донбассе прорвать оборону ВСУ «братский народ» приурочил к нескольким траурным датам в Украине и напомнил гражданам нашей страны о цене непокорности.

Об этом на своей страничке в социальных сетях пишет журналист Михаил Ганницкий. «Массовые убийства в центре Киева, затем — Дебальцево: чекисты любят символизм. Поэтому, все новые и новые убийства украинских воинов, которые президент Зеленский деликатно назвал дипломатическим термином „провокация“, подгаданные под соответствующие даты, можно было предвидеть», — пишет Ганицкий после выступления президента на пресс-конференции по итогам заседания СНБО.

«Достаточно ли скопилось на данный момент аргументов для украинского президента и его окружения, чтоб разглядеть, наконец, в глазах Путина нечто, кроме невыносимо кровавого желания мира? Надолго ли хватит запасов юмора, упомянутых Юлией Мендель, чтобы говорить о сложном, пока украинцы умирают на передовой? Вот на эти вопросы обществу, да и самой украинской власти, сейчас очень нужны вразумительные ответы. Потому что, если само общество может пребывать в иллюзиях о том, что сложные проблемы — вроде войны или экономического развития — можно разрулить простыми решениями, то руководство государства на это права не имеет», — резюмирует журналист.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», начальник Генерального штаба — Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака сообщил, что бой на Донбассе начался с атаки боевиков на несколько наблюдательных пунктов ВСУ. В ходе боя погиб один украинский военный. Позже боевики запросили режим тишины, чтобы забрать с поля боя своих четверых погибших.

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