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Украина

«Провокации бывают, но армия ответила сильно»: Зеленский сделал новое заявление об атаке в районе Золотого

13:31 18 февраля 2020 497
Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Мощную артиллерийскую атаку и попытку боевиков перейти в наступление в зоне ООС на Донбассе, президент Владимир Зеленский назвал провокацией, которая никак не повлияет на решение Украины продолжать политику, направленную на завершение войны.

По словам Зеленского, провокации на войне бывают, но они не изменят курса Украины на завершение войны и выполнение международных обязательств.

«Хочу вам сказать, что у нас мощная армия. Провокации бывают. Армия, соответственно, сильно ответила. Ситуация полностью контролируется. И с нашей армией, начальником Генштаба, мы уверены, что эта провокация не изменит курс, потому что только с сильной армией можно садиться за стол переговоров. Курс к тому, что мы идем уверенно, приближаемся к прекращению войны и к миру», — сказал президент на брифинге 18 февраля.

В конце выступления Зеленский «выразил сочувствие погибшему бойцу»: «…еще хотел выразить сочувствие нашему одному погибшему бойцу. И пусть наши раненые… Пусть все у них будет хорошо».

«Наступление на Донбассе 18 февраля стало первым большим военным вызовом для Зеленского, — пишет главный редактор сайта „ФАКТЫ“ Ярослав Жаренов. — Очень хотелось бы, чтобы это отрезвило президента и его окружение, чтобы глава государства наконец доверился сведениям разведки, а не своей интуиции».

Напомним, в результате сегодняшнего обстрела, украинские военные потеряли одного бойца, трое воинов были ранены, еще двое — контужены.

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