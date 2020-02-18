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"Курс на завершение войны остается неизменным": Зеленский отреагировал на наступление на Донбассе
После того как во вторник, 18 февраля, российско-оккупационные войска попытались пересечь линию разграничения на Луганщине и атаковали позиции ВСУ, президент Украины Владимир Зеленский заявил о «циничной провокации».
«В пятую годовщину Дебальцевской трагедии боевики и оккупанты устроили циничную провокацию», — заявил Зеленский и добавил, что это также является попыткой сорвать мирный процесс на Донбассе, который «начал продвигаться» небольшими шагами.
«Собираем заседание СНБО. Будем обсуждать и принимать решения по дальнейшим шагам. Наш курс на завершение войны и приверженность международным договоренностям остается неизменным, как и наша решимость дать отпор любым проявлениям вооруженной агрессии против Украины», — говорится в заявлении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в командовании операцией Объединенных сил заявили, что в ходе боя погиб один украинский воин, а четверо бойцов были ранены.
Также в сеть выложили видео обстрелов боевиками позиций ВСУ в Луганской области, которые российско-оккупационные войска вели под прикрытием мирных жителей.
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