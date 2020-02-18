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Пока лишь "слабое предостережение": в России объяснили атаку боевиков на позиции ВСУ
Известный российский политолог Валерий Соловей, ранее заявлявший, что в России идет невидимая миру война за принятие определенных решений, и что Кремль может развязать войну, прокомментировал атаку боевиков на Донбассе 18 февраля.
«Дорогая редакция еще в пятницу предупреждала, что все готово для принуждения Киева «к миру», — пишет Валерий Соловей на своей страничке в соцсетях.
А в комментарии «Обозревателю» политолог заявил, что нынешнее военное обострение — предупреждение, адресованное президенту Украины Владимиру Зеленскому.
«Эти бои — очень слабое предостережение о том, что может произойти (и не только на Донбассе, но и за его пределами), если Зеленский не согласится на условия Путина. Пока ведь и нет никакого наступления, только мощный артиллерийский обстрел», — сказал Валерий Соловей.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», попытка наступления боевиков на Донбассе 18 февраля стала первым большим военным вызовом для Зеленского.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...