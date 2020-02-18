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Украина

ФСБ заявила, что «последователи Рослякова» готовили теракты в школах Керчи (видео)

16:46 18 февраля 2020 182
ФСБ
Инф. «ФАКТОВ»

В оккупированном Крыму спецслужбы РФ задержали двух подростков. Утверждается, что они, по примеру печально известного «керченского стрелка», готовили теракты в местных школах.

Как сообщает Telegram-канал Mash, подростки якобы собирались совершить нападения на два учебных учреждения. У них нашли самодельные взрывные устройства, оснащенные поражающими элементами. Компоненты были приобретены через сеть.

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Правильно пользоваться взрывчаткой подростки тренировались на животных — об этом они рассказали в ходе допроса.

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Подозреваемые — жители города Керчь 2003 и 2004 годов рождения. Спецслужбы РФ считают их последователями Владислава Рослякова, который устроит расстрел в школе Керчи.

Задержанный 15-летний Данил Аниченко был известен полиции как участник интернет-сообщества неонацистов, в котором в свое время состоял и Росляков

Ранее сообщалось, что в Керчи погиб Росляков-старший — ему отомстил пьяный родственник одной из жертв его сына.

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