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Шоу-бизнес

«Скоро домой пойду»: Дмитрий Дибров опроверг информацию об инсульте

18:12 18 февраля 2020 105
Дмитрий Дибров
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Известный российский телеведущий Дмитрий Дибров, которого экстренно госпитализировали в Москве прямо из кафе, прокомментировал свое состояние. Он опроверг информацию СМИ об инсульте и эпилепсии, а также заверил, что сейчас с ним все в порядке, вскоре он намерен отправиться домой.

«Я вот сейчас читаю, какой-то придумали инсульт. Инсульт — это я бы с вами не разговаривал сейчас. А эпилепсии у меня в жизни не было. Просто такое бывает, обморок. Сейчас вот полежу и надеюсь, что пойду спокойно. Думаю, к вечеру», — сообщил Дибров РИА Новости.

Телеведущий сказал, что пока находится в Боткинской больнице. Он прошел обследование, сделал МРТ и кардиограмму. Ничего серьезного у него не обнаружили. Дибров в шутку говорит, что виной всему «старость».

«Все хорошо. Да, конечно, остаюсь в больнице, ну надо уж на всякий случай. Так сказать, витаминов пропить», — заверил Дибров.

Напомним ведущему шоу «Кто хочет стать миллионером» стало плохо в кафе в кинотеатре «Октябрь». Он потерял сознание. Первым на помощь коллеге пришел Леонид Якубович, он и вызвал скорую.

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