Хейден Панеттьер отказалась свидетельствовать в суде против избившего ее бойфренда: дело закрыто

Шоу-бизнес

Родные американской актрисы Хейден Панеттьер крайне разочарованы тем, что дело о домашнем насилии в отношении ее бойфренда Брайана Хикерсона закрыто. Как пишет издание Radar Online, такое решение было вынесено на заседании суда в Лос-Анджелесе, поскольку сторона обвинения не смогла найти свидетелей. Это означает, что Хейден отказалась давать показания против избившего ее Брайана. Прокуроры просто не смогли связаться со звездой телесериала «Нэшвилл».

Семья Хейден все же надеется, что когда-нибудь Хикерсона привлекут к ответственности за содеянное. Возможно, дело будет снова открыто, если Панеттьер все же пожелает выйти на связь с представителями прокуратуры. Семья актрисы недовольна американской юридической системой. «Со всеми доказательствами, которыми располагает полиция — разве этого недостаточно, даже в отсутствие Хейден… Они закрыли дело не из-за хорошего поведения Брайана. Это не меняет того, кем он есть и что он сделал. Он — преступник», — заявил один из родственников актрисы.

Между тем источник сообщает, что Брайан и Хейден договорились между собой и спланировали это, чтобы Хикерсон мог избежать проблем.

В мае сообщалось, что в дом, где проживали в то время бывшая невеста Владимира Клико и Хикерсон, была вызвана полиция — после того, как Брайан в в ходе ссоры нанес Хейден телесные повреждения. 23 мая судья выдал ордер, запрещающий Хикерсону приближаться к его подруге и вступать с ней в какой-либо контакт. Однако пара нарушала это предписание.

Инсайдер говорит, что, несмотря на запрет, Брайан и Хейден все еще вместе, хотя стараются не появляться на публике вдвоем. Теперь же, поскольку дело закрыто, запрет официально снят.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Хейден удивила публику, появившись на людях, держась за руки с родным братом Брайана Заком Хикерсоном. Актриса и пастор казались счастливой парой.

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