24.27 / 24.49 26.19 / 26.56
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Рынок земли и допуск иностранных войск в Украину: онлайн-заседание Рады 19 февраля

9:47 19 февраля 2020 203
Зал Верховной Рады
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 19 февраля, народные депутаты Украины на пленарном заседании продолжат рассмотрение проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения.

Также парламентариям предложат включить в повестку дня и принять решение по проекту закона об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях.

С 16:00 запланирована работа народных депутатов Украины в комитетах, фракциях и группах.

Заседание начнется в 10:00.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», народные депутаты Украины приняли за основу проект закона об изменениях в Лесной кодекс. Цель документа — создание законодательных условий внедрения в стране национальной лесной инвентаризации.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

погода

Теплые дни перед резким похолоданием: синоптики предупредили о перемене погоды

Дмитрий Шепелев

Бывший муж Жанны Фриске Дмитрий Шепелев ушел с главного российского канала

карточки

Будут ли облагать налогом деньги на карточках: налоговики сделали важное заявление

Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Меган Маркл завидует Кейт Миддлтон и намеренно испортила ей день рождения: мнение сестры герцогини

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер