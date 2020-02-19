Украина

Рынок земли и допуск иностранных войск в Украину: онлайн-заседание Рады 19 февраля

В среду, 19 февраля, народные депутаты Украины на пленарном заседании продолжат рассмотрение проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения.

Также парламентариям предложат включить в повестку дня и принять решение по проекту закона об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях.

С 16:00 запланирована работа народных депутатов Украины в комитетах, фракциях и группах.

Заседание начнется в 10:00.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», народные депутаты Украины приняли за основу проект закона об изменениях в Лесной кодекс. Цель документа — создание законодательных условий внедрения в стране национальной лесной инвентаризации.

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